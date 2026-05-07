Svetimas laiškas sukėlė nerimo

Nunešė į kitą gatvę
Kartais laiško gavėjas negyvena ant voko nurodytu adresu. Neretai ir laiškanešiai supainioja gatves.
Taip atsitiko ir su laišku, kurį vienai klaipėdietei siuntė Kauno klinikų vieno padalinio darbuotojai.
Jai adresuotas laiškas iš gydymo įstaigos, kurios ilgame pavadinime yra ir žodžiai „onkologinės ligos“, nukeliavo ne į Kauno gatvę, o į tuo pačiu namo ir buto numeriu pažymėtą Taikos prospekto namą.
Kelias dienas ant palangės gulėjęs laiškas atkreipė šio namo gyventojos dėmesį. Supratusi, kad laiškas gali būti svarbus jo negavusiai klaipėdietei, ji ėmėsi ieškoti būdų rasti laiško negavusią adresatę.
Kaimynų nesujaudino
„Labai susijaudinau, kai atkreipiau dėmesį į laiško siuntėją, tai yra Kauno klinikų vidurio ir vakarų regiono onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programos koordinavimo centras. Tikiuosi, kad laiško turinys nebus bloga žinia. Man atrodo, kad ir kas būtų parašyta laiške, jis neturi mėtytis bet kur, moteris turi jį gauti“, – kalbėjo klaipėdietė.
Beje, toje pačioje laiptinėje gyvena švietimo reikalais besirūpinanti valdininkė, policininkas ir mokytoja, bet nė vienam jų neatėjo į galvą mintis pasirūpinti, kad laiškas pasiektų adresatą.
Kviečia dalyvauti programoje
Vidurio ir vakarų Lietuvos onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centro vadovė doc. Rugilė Ivanauskienė paaiškino, kad šis centras gyventojams siunčia kvietimus nemokamai dalyvauti onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programose.
Kvietimų procesas organizuojamas remiantis valstybės registrų duomenimis, todėl jų tikslumas priklauso nuo juose pateiktos informacijos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
„Pasitaiko atvejų, kai laiškai gyventojų nepasiekia arba pasiekia netiksliai – tai gali būti susiję tiek su netiksliu arba pasikeitusiu realiu adresu valstybės registruose, tiek su laiškų pristatymo kokybe. Tokius atvejus fiksuojame ir analizuojame, tačiau apie juos sužinome tik tada, kai apie tai informuojama“, – teigė centro vadovė.
Pasirodo, kvietimuose nėra pateikiama detali ar jautri informacija apie asmens sveikatos būklę.
Tokiuose laiškuose nurodomi baziniai duomenys – vardas, pavardė ir adresas, taip pat pateikiama informacija apie galimybę dalyvauti prevencinėje programoje.
Kai kuriais atvejais gali būti nurodoma, kad, remiantis ankstesnių tyrimų rezultatais, rekomenduojama atlikti papildomus tyrimus, tačiau konkreti medicininė informacija laiškuose nepateikiama.
Išsiunčia tūkstančius
Centro duomenimis, per mėnesį vidutiniškai ši įstaiga išsiunčia apie 10 tūkst. kvietimų, iš jų maždaug 300 nepasiekia adresatų arba pristatomi netiksliai. R. Ivanauskienė teigė, kad tai sudaro iki 3 proc. visų laiškų.
Pastebėjus, kad laiškas pristatytas ne tuo adresu, centro vadovė patarė jo neatplėšti ir perduoti į artimiausią pašto skyrių. Jei laiškas vis dėlto buvo atplėštas, jame yra nurodyti kontaktai, kuriais galima informuoti apie klaidingą jo pristatymą.
Kad panašūs kvietimai ir kiti laiškai pasiektų adresatus laiku, patariama gyventojams pasirūpinti, kad jų deklaruotas gyvenamosios vietos adresas valstybės registruose būtų tikslus.
