Šviesesnė Klaipėda: modernus apšvietimas keičia miesto veidą

Vasarą – darbai Smiltynėje
Vienas ryškesnių šio sezono projektų numatytas Smiltynėje – atkarpoje nuo Jūrų muziejaus iki jachtklubo planuojama pakeisti 164 senus šviestuvus naujo tipo LED įrenginiais. Tokie sprendimai jau taikomi ir kitose miesto vietose: modernūs LED šviestuvai sunaudoja kelis kartus mažiau elektros energijos nei senieji, o jų valdymo galimybės leidžia reguliuoti apšvietimo intensyvumą ir mažinti eksploatacines sąnaudas.
Smiltynėje bus keičiami tik šviestuvai – stulpai kol kas liks seni, nes dar nėra galutinių sprendimų, kaip ateityje bus rekonstruojamos ir atrodys krantinės kitame Kuršių marių krante.
Gyvenamuosiuose kvartaluose – dėmesys saugumui
Šiuo metu Klaipėdoje vienu metu įgyvendinami aštuoni skirtingi projektai. Apšvietimas įrengiamas prie Adomo Brako dailės mokyklos Paryžiaus Komunos gatvėje, taip pat Įsrutės ir Turistų gatvėse. Kartu vykdomi infrastruktūros atnaujinimo darbai: keičiamos ir perkeliamos senos atramos teritorijose, kur įrengiamos naujos automobilių stovėjimo aikštelės Laukininkų ir Naikupės gatvėse.
Didelis dėmesys skiriamasir eismo saugumui. Kryptinis perėjų apšvietimas įrengiamas Liubeko gatvėje, Agluonos ir Kuosų gatvių sankryžoje bei Mogiliovo ir Markučių gatvių sankirtoje. Tokie sprendimai leidžia geriau apšviesti pėsčiųjų perėjas ir sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką, ypač tamsiuoju paros metu.
Artimiausiu metu planuojama dar daugiau darbų įvairiose miesto vietose. Apšvietimas bus įrengiamas Audros gatvės take link jūros, Šimkaus g. 12, Šiaulių g. 13–19, J. Zauerveino g. 19–25, Simonaitytės g. 6–16, Kretingos g. 1–5, Poilsio g. 14–20. Taip pat – takuose prie Taikos prospekto 105, Paryžiaus Komunos g. 24, Puodžių g. 22–26, Reikjaviko g. 1–3 ir prie Mašioto progimnazijos.
Miesto apšvietimo modernizavimas – ilgalaikė strategija
Šiuo metu uostamiestyje „Klaipėdos paslaugos“ prižiūri 24 391 šviestuvą, iš kurių apie 60 proc. jau yra naujos kartos ekonomiški LED.
„Iš savo pusės esame pasidarę namų darbus – paruošę viso miesto šviestuvų ir jų valdymo sistemos atnaujinimo projektą. Projektavimui pasinaudojome ES fondų finansine parama, o darbams ieškosime finansuotojo. Atnaujinę visą infrastruktūrą turėsime sukūrę ekonomiškiausią miesto apšvietimo modelį“, – sakė Vaidas Ramanauskas, „Klaipėdos paslaugų“ generalinis direktorius.
Jis priminė, kad pernai bendrovė įsigijo galingą 6,5 MW nuotolinę saulės elektrinę, kurios pajėgumų turėtų pakakti viso Klaipėdos miesto apšvietimui. Vien per pirmuosius keturis šių metų mėnesius ši jėgainė pagamino apie 1 800 000 kWh elektros energijos. Pakeitus senuosius šviestuvus į LED, įrengus naujas atramas ir įdiegus išmanias valdymo sistemas, netolimoje ateityje bus galima dar labiau optimizuoti energijos naudojimą. Tai leis užtikrinti saugią ir estetišką aplinką miesto gatvėse bei viešosiose erdvėse.
