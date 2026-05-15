Techninės apžiūros – retesnės

„Iki šiol nebuvo jokio mechanizmo, leidžiančio valstybei įvertinti, ar tokių techninių apžiūrų kainos yra pagrįstos, todėl paslaugų teikėjai jas nustatydavo savo nuožiūra – be išankstinės ar vėlesnės kontrolės. Naujas reglamentavimas nustatys sąžiningas techninių apžiūrų kainas, bus daugiau skaidrumo ir aiškumo“, – teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimais nustatoma, kad maksimalias techninės apžiūros kainas apskaičiuos, indeksuos, tvirtins ir reguliariai peržiūrės Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) pagal specialią kainų nustatymo metodiką.
Šios kainos turės būti ekonomiškai pagrįstos, padengti paslaugų sąnaudas ir užtikrinti reikiamą paslaugų kokybę, atsižvelgiant į paslaugų poreikį ir vidaus vandenų transporto priemonės, kuriai atliekama techninė apžiūra, tipą.
Kodekso pakeitimai taip pat užtikrins aukštesnę techninės apžiūros paslaugų kokybę: numatoma, kad LTSA specialistai galės tikrinti ne tik atestuotų asmenų atitiktį reikalavimams, bet ir dalyvauti apžiūrose bei vertinti jų kokybę.
Taip pat atsiras galimybė užginčyti techninės apžiūros rezultatus: laivo savininkai ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po apžiūros galės pateikti skundą apžiūrą atlikusiam atestuotam specialistui.
Be to, atsisakoma perteklinių reikalavimų, kad techninių apžiūrų specialistai turėtų specialias patalpas, nes dažniausiai apžiūros atliekamos transporto priemonės buvimo vietoje.
Techninė apžiūra yra privaloma visiems vidaus vandenų laivams, mažiesiems laivams, žvejybos laivams, plūduriuojančiosioms priemonėms, taip pat pramoginiams ir asmeniniams laivams, kuriais vykdoma komercinė veikla (keleiviai plukdomi už atlygį) ar jie eksploatuojami jūroje.
Siekiant mažinti biurokratinę naštą, Seimo sprendimu, įstatyme pakeistos nuostatos, reglamentuojančios vidaus vandenų transporto priemonių techninių apžiūrų periodiškumą.
Nustatyta, kad visoms šioms priemonėms techninė apžiūra bus privaloma kas dvejus metus.
Šiuo metu daliai priemonių – pramoginiams laivams, naudojamiems keleiviams vežti, taip pat vidaus vandenų laivams, žvejybos laivams, plūduriuojantiesiems įrenginiams ir kitoms plūduriuojančiosioms priemonėms techninė apžiūra turi būti atliekama kasmet.
Įstatymo nuostatos, jas pasirašius prezidentui, įsigalios nuo šių metų lapkričio 1 d., išskyrus nuostatą dėl reikalavimo technines apžiūras atliekantiems asmenims turėti patalpas – šis palengvinimas įsigalios nedelsiant.
