Teismas galutinai atmetė „Achemos“ skundą dėl SGD terminalo mokesčio 2022 metais

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gegužės 13 dieną atmetė „Achemos“, Energetikos ministerijos, bendrovių „Amber Grid“ ir „KN Energies“ skundus.
Teismas paliko nepakeistą Regionų administracinio teismo 2024 metų birželio 18 dienos sprendimą – tuomet teismas atmetė Jonavos įmonės skundą, kuriuo ji prašė panaikinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) 2021 metų lapkričio nutarimą dėl papildomos saugumo dedamosios 2022 metams.
„Achema“ teismams teigė, jog VERT tvirtinant SGD terminalo mokestį buvo įvertinta neobjektyvi vidutinė dujų importo kaina, kuri neatitiko realios vidutinės rinkos kainos. Pasak jos, VERT nustatant tiek vidutinę dujų importo kainą, tiek SGD terminalo mokestį, galimas piktnaudžiavimas.
Tuo metu VERT teismams teigė, jog „Achemos“ argumentai neturi tiesioginių sąsajų su tarybos veiksmais ar neveikimu.
„Europos Komisija 2020 metų lapkričio 20 dieną paskelbė sprendimą (...), kuriuo patvirtinama, kad Lietuvos ketinama suteikti garantija Šiaurės investicijų bankui dėl „Klaipėdos naftos“ teikiamos paskolos plaukiojančiam SGD laivui-saugyklai įsigyti, su vidaus rinka suderinama ir atitinka valstybės pagalbos kriterijus“, – pirmos innstancijos teismui pabrėžė VERT.
Kaip rašė BNS, „Achema“ ir anksčiau skundė visus su SGD terminalo išlaikymu susijusius VERT sprendimus aiškindama, kad taryba viršijo savo kompetenciją, tačiau teismai atmesdavo jos skundus.
Šių metų kovą įmonei vėl nepavyko panaikinti VERT sprendimo dėl papildomos dujų tiekimo saugumo dedamosios – šį kartą 2025 metų antrajam pusmečiui. Regionų administracinis teismas vasario 25 dieną atmetė „Achemos“ skundą.
Vadinamasis SGD terminalo priedas, skirtas terminalo statybai, galiojo 2013 metais ir iki 2014-ųjų gruodžio, vėliau jį pakeitė SGD terminalo dedamoji, kuri panaikinta nuo 2016 metų pradžios, ją pakeitus dujų pajėgumų mokesčiu.
Konstitucinis Teismas dar 2015 metais pripažino SGD terminalo veiklos ir finansavimo modelį teisėtu.
