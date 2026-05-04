Ugniagesiai kviečia į svečius

Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pirmosios komandos viršininkas Darius Černauskas sakė, kad ši diena – ir šventinė, ir darbo.
„Budinčios pamainos atskirai organizuoja savo vakarėlius. Tad tarsi turime šventę, bet iš esmės tai yra ir darbo diena. Bet kuriuo metu turėsime išvažiuoti. Žmonių turime didžiulį srautą, tikslaus skaičiaus nepasakysiu, bet iki pietų apsilankė apie 400 vaikų“, – pasakojo pašnekovas.
Pasak D. Černausko, Trilapio gatvėje esančiame padalinyje klaipėdiečiai gali išvysti 55 metrų aukščio kopėčias-keltuvą, taip pat narų automobilį, vandens motociklą, skirtą gelbėjimo darbams jūroje.
„Turime ir mažesnes, 30 metrų, kopėčias ir dūmų konteinerį, kuriame rodome, kaip evakuotis, kaip veikia dūmų detektorius, suteikiame informaciją kaip reikia elgtis, o padalinio viduje vykdome prevencinę, švietėjišką veiklą. Vaikams pateikiamos užduotys, įteikiamos atminimo dovanėlės su užduotimis. Taip mokome jauniausiąją kartą nuo mažens, kaip elgtis kilus įvairiems pavojams“, – teigė D. Černauskas.
Mažiesiems lankytojams pas ugniagesius ypač patinka atlikti įvairias užduotis. Dalis jų jau išmokyta kad atsisveikinus su ugniagesiais reikia palinkėti „Sausų žarnų“.
„Aktualios yra užduotėlės, kur reikia ką nors atlikti, varžytis ir parodyti greitį. Jos labai skiriasi pagal amžių, vaikams patinka gesinimo ar bėgimo, apsirengimo ar normatyvų įvykdymo užduotys“, – pasakojo D. Černauskas.
Ugniagesių profesinė šventė šiandien minima ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje. O apsilankyti pas Klaipėdos ugniagesius šiandien galima iki 16.30 val.
