 Uostamiestyje pirmą kartą vyks tarptautinis vokalo konkursas „Singing! Klaipėda“

2026-05-08 11:54
Pranešimas spaudai

Klaipėdos Žvejų rūmuose gegužės 9 dieną vyks pirmasis tarptautinis vokalo konkursas „Singing! Klaipėda“, subursiantis dainininkus iš Lietuvos ir užsienio. Po ilgo pasiruošimo, planavimo ir idėjos vystymo gimęs konkursas siekia tapti svarbia platforma jauniesiems vokalistams – vieta, kurioje atsiskleidžia talentas, stiprinama sceninė patirtis ir mezgami tarptautiniai kūrybiniai ryšiai.

Uostamiestyje pirmą kartą vyks tarptautinis vokalo konkursas „Singing! Klaipėda" / Organizatorių nuotr.

Konkurse dalyvaus 6–28 metų amžiaus solistai, duetai ir grupės. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija, kurią sudaro muzikos profesionalai iš Airijos, Anglijos, Latvijos ir Lietuvos.

Konkurso nugalėtojams skiriami „Grand Prix“ skirtingose amžiaus kategorijose, I–V vietų laureatų diplomai ir apdovanojimai bei specialus Klaipėdos miesto mero prizas. Taip pat numatyti specialieji apdovanojimai, tarp jų – už autorinę dainą.

Konkursas siekia tapti erdve, kurioje jaunieji atlikėjai gali įgyti sceninės patirties, būti pastebėti ir žengti pirmuosius žingsnius tarptautinėje muzikos scenoje. Konkurso tikslas – skatinti jaunųjų atlikėjų kūrybinį augimą, sudaryti galimybes jiems pasirodyti profesionalioje scenoje ir stiprinti tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą.

„Singing! Klaipėda“ organizatoriai linki, kad konkursas taptų ilgalaike tradicija, stiprinančia jaunųjų atlikėjų bendruomenę bei prisidedančia prie tarptautinio kultūrinio dialogo.

I tarptautinis vokalo konkursas „Singing! Klaipėda“ gegužės 9 d. 11 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose (Taikos pr. 70), Didžiojoje ir Teatro salėse.

Įėjimas laisvas.

Daugiau informacijos – oficialiame renginio puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.

I tarptautinis vokalo konkursas „Singing! Klaipėda“

10–18 val. dalyvių registracija.

10.45 val. festivalio atidarymas Didžiojoje salėje.

11 val. konkursinė programa (Didžiojoje ir Teatro salėse).

Pertrauka.

Teatro salė: 13.30–14.30 val.

Didžioji salė: 14–15 val.

Konkursinė programa (tęsinys): 14.30 val. Teatro salėje, 15 val. Didžiojoje salėje.

Apdovanojimų ceremonija:

  • apie 17 val. Vaikai 6–12 m. kategorija;
  • apie 18 val. Jaunimo (iki 18 m.) kategorija;
  • apie 21 val. Jaunimo 18–28 m. kategorija.
