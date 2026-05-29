 Uostamiestyje – prezidento vizitas

Uostamiestyje – prezidento vizitas

2026-05-29 10:35
Klaudija Audickaitė

Klaipėdoje lankėsi Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Šalies vadovo vizitas uostamiestyje buvo skirtas švietimo, mokslo ir jūrinės bendruomenės temoms – prezidentas susitiko su miesto meru, lankėsi Lietuvos jūreivystės akademijoje, dalyvavo tarptautinio mokytojų festivalio atidaryme.

Atvyko: G. Nausėda su žmona dieną praleido Klaipėdoje. Pietauti pora vakar su gausia palyda atvažiavo į Liepų gatvėje esantį prabangų restoraną „Monai“.
Atvyko: G. Nausėda su žmona dieną praleido Klaipėdoje. Pietauti pora vakar su gausia palyda atvažiavo į Liepų gatvėje esantį prabangų restoraną „Monai“. / Ilmos Jurkuvienės nuotr.

Vizitą Klaipėdoje prezidentas pradėjo susitikimu su miesto meru Arvydu Vaitkumi.

Vėliau šalies vadovas apsilankė „Vilnius Tech“ Lietuvos jūreivystės akademijoje, kur domėjosi akademijos veikla bei jūrinio sektoriaus aktualijomis.

Taip pat lankėsi Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM) centre.

Vakare G. Nausėda kartu su pirmąja ponia Diana Nausėdiene dalyvavo tarptautinio „Science on Stage Europe“ festivalio atidaryme.

Pirmą kartą Lietuvoje vykstantis renginys į Klaipėdą subūrė kelis šimtus pedagogų iš 34 Europos šalių.

Festivalio metu mokytojai dalijosi pažangiausiomis ugdymo praktikomis, inovatyviais mokymo metodais ir klasėse išbandytais projektais.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
prezidento vizitas
prezidentas Klaipėdoje

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