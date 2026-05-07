Uostamiestyje toliau investuojama į vandens kokybę ir tinklų infrastruktūrą

„Miesto infrastruktūros atnaujinimas yra nenutrūkstamas procesas, kurio tikslas – patikimumas ir komfortas kiekvienam klaipėdiečiui. Šiuo metu įgyvendinami projektai J. Janonio, Švyturio, Liepojos ir Kretingos gatvėse yra puikus pavyzdys, kaip deriname didelį darbų mastą su pagarba gyventojų kasdienybei. Būtini infrastruktūros pokyčiai turi būti įgyvendami kuo mažiau trikdant klaipėdiečių gyvenimo ritmą“, – sako Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Herkaus Manto ir Liepojos, J. Janonio gatvėse – modernūs betranšėjiniai sprendimai
Vienas technologiškai įdomiausių ir gyventojams naudingiausių projektų vykdomas J. Janonio gatvėje. Čia, kartu su darbais Liepojos, Švyturio, Stadiono, Parko ir Herkaus Manto gatvėse, atnaujinama apie 7 km vandentiekio tinklų. Bendra šio projekto investicijų vertė siekia apie 4,89 mln. eurų.
Pagrindinis iššūkis – atnaujinti vamzdyną tankiai apgyvendintoje ir intensyvaus eismo zonoje. Tam pasirinktas uždaras kasimo, t. y. betranšėjinis metodas. Nors praeiviams gali pasirodyti, kad ties aptverta duobe niekas nevyksta, iš tiesų visas procesas yra paslėptas po žeme: darbai gali būti vykdomi visai kitame technologiniame taške. Tokiu būdu užtenka vos kelių nedidelių angų, o visas magistralinių tinklų atnaujinimas vyksta „nematomai“, maksimaliai saugant viršuje esančią infrastruktūrą.
„Suvokiame Herkaus Manto ir J. Janonio g. svarbą miesto logistikai ir gyventojų patogumui, todėl sprendimas dirbti betranšėjiniu būdu buvo prioritetinis. Tai leidžia mums išvengti ištisinio šaligatvių kasimo, nereikia ardyti visos gatvių dangos, pakanka vos kelių esminių taškų, kuriuose galime vykdyti darbus. Taip ne tik saugome miesto estetinį vaizdą, bet ir užtikriname, kad pėstieji bei vairuotojai patirtų minimalius trikdžius“, – aiškina bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.
Kretingos gatvėje – kritinės būklės tinklų rekonstrukcija
Kitas ne mažiau svarbus etapas įgyvendinamas dalyje Kretingos g. ir Vilhelmo Berbomo g. Čia vykdomas nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcijos projektas, kurio vertė siekia apie 438 tūkst. eurų. Šioje atkarpoje bus atnaujinta net 768 metrai buitinių nuotekų tinklų, kurie buvo kritinės būklės.
„Senieji keraminiai tinklai nebeatitiko esminių statinio reikalavimų. Delsti nebuvo galima: dėl suskilinėjusių vamzdžių atsirado reali rizika nuotekoms patekti į gruntinius vandenis ir užteršti aplinką. Rekonstrukcija užtikrins mechaninį tinklų atsparumą ir, svarbiausia, ekologinį saugumą šioje tankiai apgyvendintoje vietoje“, – pabrėžia B. Jonikas.
Siekiant efektyvumo ir operatyvumo, Kretingos gatvėje darbai vykdomi mišriu būdu: dalis tinklų klojama atviru kasimo būdu, o ten, kur įmanoma, naudojant uždarą (betranšėjįnį) metodą.
Investicija į ateitį
Nors didžioji dalis „Klaipėdos vanduo“ investicijų lieka nematoma po žeme, jos yra esminė sąlyga tvariam uostamiesčio vystymuisi. Atnaujinta infrastruktūra ne tik sprendžia šiandienos problemas, bet ir sukuria patikimą pagrindą būsimai verslo bei gyvenamųjų rajonų plėtrai.
„Kiekvienas nutiestas metras naujų tinklų yra ilgalaikė garantija, kad miestas augs be infrastruktūros trikdžių. Šiandienos investicijos į infrastruktūros rekonstrukciją atsiperka per mažesnes avarijų likvidavimo sąnaudas ir, svarbiausia, per kokybiškas paslaugas mūsų klientams“, – apibendrina B. Jonikas.
