2025-08-17 17:49
Domantas Bronušas (BNS)

Klaipėdos rajono savivaldybės užsakymu Neringos miškininkystės bendrovė „Enila“ už 45,3 tūkst. eurų (su PVM) baigia pakeisti senus į Baltijos jūros pakrantę vedančius laiptus su terasa naujais. Darbai atlikti Karklės kaime, Pajūrio regioniniame parke.

Už 45 tūkst. eurų atnaujinti laiptai į pajūrį Karklėje / J. Elinsko / BNS nuotr.

„Šią savaitę turėtų visai pabaigti. Yra pakeisti dveji laiptai – padaryti nauji“, – BNS šią savaitę teigė Kretingalės seniūnė Asta Monstavičienė.

„Lieka nuvažiuoti, priimti, pasirašyti perdavimo aktus ir vykdyti finansinius pavedimus“, – pažymėjo ji.

Anot A. Monstavičienės, mediniai laiptai dėl sūraus vandens, smėlio ir kitų lauko sąlygų susidėvėjo, supuvo ir jau buvo laikas juos atnaujinti.

„Visur (laiptams – BNS) naudojamos natūralios medžiagos, tai buvo poreikis keisti“, – teigė seniūnė.

Anot jos, teritorijos aplinka tvarkoma tariantis tiek su regioniniu parku, tiek su rajono savivaldybe.

„Šita teritorija, ji yra labai jautri, vertinga ir mūsų seniūnijai, ir mūsų rajonui tuo pačiu. (Teritorijoje – BNS) yra kraštovaizdis, draustiniai ir priėjimai prie jūros – gyventojų, poilsiautojų poreikis“, – aiškino A. Monstavičienė.

Pasak jos, per vasaros sezoną čia apsilanko per pusę milijonų žmonių.

Iki rudens teritorijoje taip pat tikimasi įrengti ir higienos patalpas.

Projektą finansuoja rajono savivaldybė ir Aplinkos ministerija.

