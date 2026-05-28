Vaikams – stovykla prie jūros

Stovyklos skirtos 10–18 metų vaikams, tiek pradedantiesiems, tiek jau išbandžiusiems banglenčių sportą.
Viešosios įstaigos „Banglentė“ įkūrėjas Tomas Ūksas teigė, kad registracija į vasaros stovyklas jau prasidėjo. Pamainos vyks beveik kiekvieną savaitę nuo birželio pabaigos, po Joninių.
Šiose stovyklose vaikų laukia banglenčių ir riedlenčių užsiėmimai, treniruotės vandenyje bei įvairūs paplūdimio žaidimai. Taip pat dalyviai lankysis „Kar Kar“ nuotykių parke, kur važinės riedlentėmis.
Anot T. Ūkso, tai aktyvi sportinė stovykla, kurioje daugiausia dėmesio skiriama banglenčių sportui.
Stovyklų metu dalyviai bus ir maitinami.
„Maitinimas vyks kartą per dieną, pavalgysime stiprius pietus, o po to, prieš išvažiuojant iš stovyklos, vaikai gaus užkandžių, pavyzdžiui, vaisių, sausainių, kad nenumirtų iš bado važiuodami namo“, – šmaikštavo T. Ūksas.
Pamainos trukmė – penkios dienos, nuo 9 iki 17 val. Treniruotės vandenyje vyks prie molo, arčiau Pirmosios Melnragės paplūdimio.
T. Ūkso teigimu, maždaug trečdalis dalyvių – senbuviai. Banglenčių sportu domisi ne tik berniukai, nemažą dalį sudaro ir mergaitės.
„Vaikai labiausiai bijo didesnių bangų, todėl stengiamės parinkti vietas, kur jos būtų mažesnės ir švelnesnės. Senbuviai, kurie ne pirmus metus atvažiuoja į stovyklą, gali plaukti ir vietose su didesnėmis bangomis, o tiems, kurie atvyksta pirmą kartą, baugu, todėl jie būna prie mažesnių bangų, arčiau molo. Randame tokias vietas, kur bangos būna švelnios“, – pasakojo pašnekovas.
Vaikai labiausiai bijo didesnių bangų, todėl stengiamės parinkti vietas, kur jos būtų mažesnės ir švelnesnės.
Tikimasi, kad šiemet vasara palepins karštais orais.
„Svarbiausia – kad visiems būtų vasara. Pernai leido pailsėti, galbūt šiemet palepins“, – vylėsi T. Ūksas.
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