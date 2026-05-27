Verta šiek tiek pakentėti: mieste intensyviai tvarkomi daugiabučių kiemai

„Nuolat akcentuoju, kad šiandien daugelis šeimų turi ne po vieną automobilį, todėl nebegalime gyventi pagal seną miesto infrastruktūrą, kuri tam tiesiog nebuvo pritaikyta. Puikiai suprantu žmonių nepasitenkinimą, kai po darbo tenka sukti ratus aplink namus ieškant, kur palikti automobilį, todėl nuosekliai imamės sprendimų, kurie šią situaciją keistų iš esmės. Tvarkydami kiemus neapsiribojame vien papildomomis parkavimo vietomis – kartu atnaujiname šaligatvius, apšvietimą, inžinerinius tinklus, kuriame patogesnę ir tvarkingesnę aplinką gyventojams. Žinau, kad vykstant darbams neišvengiama laikinų nepatogumų, juolab kad pokyčiai šiandien vyksta visoje Klaipėdoje: be parkavimo vietų plėtros, tvarkome šaligatvius ir dviračių takus, pradėjome didžiulio masto gatvės rekonstrukciją Taikos prospekte, kuri tęsis iki Liepojos gatvės. Tačiau galiu pažadėti vieną – nesustosime ir judėsime tik pirmyn, nes klaipėdiečiai turi ne tik girdėti pažadus, bet ir realiai matyti bei jausti pokyčius savo kasdienybėje. O dėl tokio rezultato verta šiek tiek pakentėti“, – teigė Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Šiuo metu darbai aktyviausiai vyksta Kooperacijos gatvės 7 ir 7A kiemuose – čia rekonstrukcija jau įpusėjo. Tuo pačiu metu I. Simonaitytės gatvėje, atkarpoje nuo 5 iki 9 namo, įrenginėjamos 98 naujos stovos vietos.
Netrukus rangovai persikels į Pilies g. 5 namo kiemą bei Debreceno gatvę – čia iš viso planuojama įrengti 140 naujų vietų automobiliams: 37 vietos atsiras ties 26 namu bei ruože nuo 34 iki 36 namo, o dar 103 vietos numatomos ties 35–39 namais. Naujos stovėjimo vietos suplanuotos ir prie Kuncų gatvės 14–16 namų, kur jų bus 43, bei Tilžės gatvės 21–37 namais, kur atsiras dar 41 automobilių statymo vieta.
Darbus vykdo UAB „VVARFF“. Dauguma projektų turėtų būti baigti maždaug per penkis mėnesius, o I. Simonaitytės gatvės projektui numatytas ilgesnis, septynių mėnesių, terminas. Jį įgyvendins UAB „Vigrinda“. Visiems šiems darbams skiriama apie 2,4 mln. eurų.
Naujakiemio gatvėje jau prasidėjo vienas didžiausių šių metų projektų – pasirašyta beveik 1,5 mln. eurų vertės sutartis su UAB „Incomsta“, o prie 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ir 24 namų iš viso atsiras net 255 naujos stovėjimo vietos.
Minijos gatvės kiemuose prie 126, 128, 130, 130A, 130B ir 130C namų pernai pradėti darbai jau artėja prie finišo. Čia ne tik plečiamos stovėjimo vietos, bet ir tvarkomi pėsčiųjų takai, apšvietimas bei inžineriniai tinklai. Planuojama, kad gyventojai pokyčius pilnai įvertins jau birželį.
Toliau tvarkomi ir Baltijos pr. 59, 61, 65, 67 ir 69 kiemai. Pradėjus darbus vėlyvą rudenį, čia buvo suplanuotos 65 stovos vietos, tačiau savivaldybė mato galimybę jų įrengti dar daugiau. Dideli pokyčiai laukia ir Jūrininkų prospekte, kur planuojama įrengti apie 500 vietų automobiliams. Dar 199 vietos kartu su šaligatvių remontu numatytos Laukininkų gatvėje.
Tvarkant Klaipėdą dėmesys skiriamas ir tvaresniems sprendimams. Žardininkų g. 3 ir 9, Sportininkų g. 19A, Baltijos pr. 27, 35, 37, 41 ir 47, Statybininkų pr. 5, 7, 22 ir 24, Debreceno g. 33, 53, 55, 57 ir 59, Gedminų g. 18 bei Naujakiemio g. 3 vietoje įprasto asfalto kiemuose bus naudojama aplinkai palankesnė „Eco“ danga, padedanti lietaus vandeniui lengviau įsigerti į gruntą.
Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1 500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miesto savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti ne mažiau nei pernai.
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