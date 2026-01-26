 Vertinami 103 ir 109 autobusų maršrutų tvarkaraščiai: vykdoma apklausa

2026-01-26 15:09
Klaipėdos rajono savivaldybės inf.

Siekiant gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę, Klaipėdos rajono savivaldybė kartu su VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ svarsto galimybes koreguoti autobusų Nr. 103 ir Nr. 109 tvarkaraščius. Todėl šių maršrutų keleiviai kviečiami užpildyti internetinę apklausą, kuri padės geriau suprasti poreikius ir priimti sprendimus.

Vertinami 103 ir 109 autobusų maršrutų tvarkaraščiai: vykdoma apklausa / Klaipėdos r. savivaldybės nuotr.

Apklausos rezultatai – pagrindas korekcijoms

Pastaruoju metu analizuojant keleivių srautus pastebėta, kad didžiausias keleivių skaičius susidaro tam tikru paros laiku, o gyventojų pastabos dažniausiai susijusios ne su pačiais maršrutais, bet su jų važiavimo laikų patogumu. Tai reiškia, kad esami maršrutai iš esmės atliepia judėjimo kryptis, tačiau jų tvarkaraščiai ne visada dera su gyventojų kasdieniais poreikiais – darbo, mokslų, paslaugų ir kitais.

Todėl kviesdami pildyti apklausą, norime išgirsti gyventojų nuomonę apie autobusų maršrutų Nr. 103 ir Nr. 109 reisų laikus, nustatyti, kurie laikai būtų patogūs, kokių reisų labiausiai trūksta ir ar papildomi reisai paskatintų dažnesnį naudojimąsi viešuoju transportu. Apklausos rezultatai taps pagrindu vertinant galimas tvarkaraščių korekcijas ateityje.

Apklausą, kurioje galite išsakyti savo poreikius ir pastabas, kviečiame pildyti čia https://rb.gy/qjwn7g.

Taip pat ją rasite gyventojo kortelės programėlėje „Atviri horizontai“, pasirinkę skiltį „Apklausos“.

Jeigu naudojatės autobuso maršrutu Nr. 103, prašome pildyti tik jam skirtą apklausos dalį. Jeigu naudojatės maršrutu Nr. 109 – pildykite tik šio maršruto apklausą. Jeigu naudojatės abiem maršrutais, kviečiame užpildyti abi apklausos dalis.

Apklausa anoniminė, jungtis per el. valdžios vartus nereikia. Apklausą galima pildyti tik vieną kartą.

Informacija apie maršrutus

103-iasis autobusas vyksta keturis kartus per dieną, jo trasa driekiasi per gyvenamuosius rajonus. Du iš jų vyksta iki Medsėdžių, kiti du – iki Dovilų. Gargždų mieste autobusas vyksta iš autobusų stoties, stoja centre ir dar penkiose stotelėse palei karjerus.

103 maršruto važiavimo trasa žemėlapyje: https://www.stops.lt/klaipeda/#klaipeda/map,klaipeda,bus,103

Ekrano nuotr.

Viršuje išsiskleidžiančiame meniu galima pasirinkti, kad būtų rodomas visas maršrutas arba tik reikalinga viena maršruto kryptis. Taip pat galima pasirinkti filtrą, kad būtų rodomi stotelių pavadinimai. Lygiai taip pat galima peržiūrėti ir 109 maršruto trasą.

Tvarkaraštis su laikais: https://www.stops.lt/klaipeda/#bus/103/a-b.

109-asis maršrutas taip pat vyksta keturis kartus per dieną iš Gargždų autobusų stoties link Vaitelių sodų, tačiau apima platesnę teritoriją šiaurinėje miesto pusėje. Maršrutas stoja centre, važiuoja per Kvietinių gatvę ir stoja prie stadiono, tuomet ties Kvietinių ir Užuovėjos gatvių sankryža, vėliau – Užuovėjos gatvėje prie Vasario 16-osios gatvės, Treniotos g. bei Kretingos plente ties išvažiavimu iš Užuovėjos gatvės.

109 maršruto važiavimo trasa žemėlapyje: https://www.stops.lt/klaipeda/#klaipeda/map,klaipeda,bus,109.

Tvarkaraštis su laikais: https://www.stops.lt/klaipeda/#bus/109/a-b.

Pirmiausia pasirinkite važiavimo kryptį puslapio viršuje kairėje (išsiskleidžiančiame meniu):

Ekrano nuotr.

Paspaudę ant konkrečios stotelės pavadinimo, matysite visus išvykimo laikus toje stotelėje:

Ekrano nuotr.

Lygiai taip pat galima peržiūrėti ir 103 maršruto tvarkaraštį.

