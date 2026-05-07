Vietoje nugriautų pastatų – gatvė

Nugriovus šalia dviejų didelių gatvių sankryžos buvusius pastatus žadėta pagerinti susisiekimą tarp pajūrio ir miesto, įrengti papildomą nuovažą P. Lideikio gatve nuo Melnragės atvažiuojantiems vairuotojams pasukti į uostamiesčio centrą.
Taip pat bus atverta prieiga prie Poilsio parko bei vokiečių karių kapinių. Tiesa, automobilių aikštelės prie šių kapinių didinti neplanuojama, čia, kaip ir anksčiau, tilps tik dešimt automobilių.
Klaipėdos savivaldybės Statybos skyriaus vedėjas Martynas Dargužas pasakojo, kad vietoje panaikinto pastato bus įrengta dar viena eismo juosta išvažiuojantiesiems iš P. Lideikio gatvės į Herkaus Manto gatvę.
Naują eismo juostą ketinama atskirti ištisine linija, kad vairuotojai galėtų sankryžoje sukti tik į dešinę.
Darbai sankryžoje prasidės jau gegužės 21 d.
Pasirodo, būtent nuo šios papildomos eismo juostos įrengimo prasidės platesnio masto darbai minėtoje sankryžoje.
Įrengę šią juostą rangovai imsis tos pačios sankryžos kitos dalies, kad iš Šiaurės prospekto be didesnių kamšačių automobiliai galėtų išsukti link ligoninių miestelio.
Šiems darbams pasamdyta bendrovė „Gensera“.
„Turime siekį pabaigti šiuos darbus iki rugsėjo 1-osios. Ar pavyks viską padaryti per vasarą, bus matyti, bet mes to tikimės. Pats esu rugsėjo mėnesį važiavęs į ligoninės pusę iš Šiaurės prospekto ir įsitikinau, kad pasukti yra problema. Darbai šioje sankryžoje prasidės nuo tos vietos, kur buvo nugriautas pastatas, ties išvažiavimu iš P. Lideikio gatvės pietų kryptimi. Balandžio gale pasirašėme rangos sutartį. Šią ir kitą savaitę rangovai prisiims statybvietę ir mėnesio pabaigoje pradės dirbti“, – teigė Statybos skyriaus vadovas.
