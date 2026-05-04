VLG įmonių grupei priklausanti „Marine Technology“ įsteigė padalinį Brazilijoje

Brazilija yra viena svarbiausių pasaulio naftos – ypač ofšorinės – gavybos rinkų ir dažnai įvardijama kaip didžiausią augimo potencialą šiame sektoriuje turinti šalis. Inžinerinius sprendinius, naudojamus jūriniuose iškastinio kuro gavybos ir atsinaujinančios energetikos projektuose, Klaipėdoje veikianti įmonė Pietų Amerikai tiekia jau daugiau nei 20 metų.
„Marine Technology“ tarptautinėje rinkoje yra pelniusi aukštą reputaciją įgyvendindama sudėtingus inžinerinius projektus. Pernai oficialiai pripažinta inovatyvia įmone, šiandien ji kryptingai stiprina savo pozicijas globaliu mastu. Šis žingsnis rodo, kad Lietuvos jūrinės inžinerinės pramonės kompetencijos gali sėkmingai konkuruoti su didžiausiais rinkos žaidėjais ir kurti aukštą pridėtinę vertę strategiškai svarbiuose energetikos projektuose“, – pabrėžia VLG įmonių grupės generalinis direktorius Arnoldas Šileika.
„Marine Technology do Brasil“ veiklą Rio de Žaneire pradeda kaip komercinis centras, koordinuojantis finansinius, teisinius ir logistikos procesus bei padedantis klientams supaprastinti importo procedūras. Taikydama Klaipėdoje veikiančios įmonės modelį, bendrovė yra numačiusi įsitvirtinti kaip inžinerinė kompetencijų komanda, teikianti klientams tiksliai jų poreikius atitinkančius ričių segmento produktus. Taip pat bus siekiama plėsti šį portfelį, įtraukiant inkaravimo ir kitus sprendinius, kurie bus vystomi glaudžiai bendradarbiaujant su užsakovais.
„Brazilija – didelį potencialą turinti rinka, į kurią krypsta daugelio Europos kompanijų dėmesys. Šalis turi ambicingus naftos gavybos planus, apimančius „pre-salt“ telkinius, glūdinčius 1,5–3 km gylyje žemiau jūros dugno, po storu druskos sluoksniu. Sudėtingas gavybos procesas reikalauja specifinių, aukštos pridėtinės vertės inžinerinių sprendimų. Esame juos išvystę, jie yra patikrinti ir pasiteisinę praktikoje – tai buvo vienas svarbiausių argumentų planuojant plėtrą būtent Brazilijoje, nors aktyviai dirbame ir kitomis projektų bei eksporto kryptimis“, – komentuoja „Marine Technology“ direktorius Arūnas Kačinskis.
Jau dabar Brazilijos energetikos sektoriuje eksploatuojama daugiau nei 500 Klaipėdoje šios įmonės pagamintų ričių, skirtų vamzdynams ir kabeliams. Visas šios Pietų Amerikos šalies ričių parkas apima apie 1 500 šių sprendinių, tad Lietuvos inžinerinės pramonės indėlis – išties svarus.
Apie 50–60 proc. Brazilijoje eksploatuojamų ričių naudojamos jau daugiau nei 15 metų, todėl rinkoje natūraliai auga jų būklės vertinimo, techninės priežiūros ir modernizavimo paklausa. Senstančio įrangos parko problematiką susitikimų su „Marine Technology“ metu yra akcentavę ir valstybės kontroliuojamos naftos ir dujų gavybos bendrovės „Petrobras“ atstovai.
„Brazilijos verslo aplinka reikalauja lankstumo, vietos specifikos išmanymo ir gebėjimo prisitaikyti prie vietinių reguliacinių bei komercinių mechanizmų, tačiau kartu atveria plačias galimybes. Turėdami stiprią profesionalų komandą ir pasitikėdami savo sprendimų konkurencingumu, tikime, kad šis žingsnis taps tvirtu pagrindu ilgalaikiam augimui regione“, – teigia A. Kačinskis.
Inžinerinės kompanijos planuose – ne tik techninės priežiūros bei modernizacijos projektai, bet ir dalies gamybos procesų lokalizavimas. Brazilijoje taikomi „local content“ reikalavimai skatina dalį operacijų vykdyti šalies viduje, todėl ateityje numatoma steigti produktų surinkimo cechą.
