Baro tualete – įtartinas lankstinukas

Policijos duomenimis, gegužės 9 d. apie 20.05 val. Klaipėdoje, bute Varpų gatvėje, rasta augalinės kilmės, galimai narkotinės medžiagos.
Bute buvusiam 1991 metais gimusiam vyrui įteiktas šaukimas į apklausą.
Kiek vėliau, apie 21.45 val., Taikos prospekte esančiame bare, tualete, rastas lankstinukas su biria medžiaga bei 1991 metais gimęs vyras, kuris po greitosios medicininės pagalbos medikų apžiūros buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Apie 22.15 val. Debreceno gatvėje, parke, pas 1979 metais gimusį vyrą rastos dvi cigaretės su įtariama draudžiama medžiaga.
Vyrui įteiktas šaukimas į apklausą.
Pradėti tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
