Iš buto pavogtas seifas su dešimtimis tūkstančių eurų

Miesto policijos komisariato pareigūnams pranešta, kad ketvirtadienio vidurdienį grįžęs namo po trijų dienų šeimininkas rado apvogtą savo butą.
Tai atsitiko viename I. Simonaitytės gatvės daugiabučių namų.
Vagys išsinešė seifą, kuriame, kaip teigiama, savininkas laikė 30 tūkst. eurų.
Matyt, atidaryti seifo ten pat namuose nusikaltėliams nepavyko.
Nukentėjusysis su pareigūnais šią savaitę bendravo ne pirmą kartą, mat prieš porą dienų ligoninėje jis prarado asmeninius daiktus, tarp kurių, panašu, buvo ir namų raktai.
Nusikaltimo auka pasidalijo su pareigūnais savo pamąstymais, kas galėjo įvykdyti abi šias piktadarybes, ir sudarė galimų įtariamųjų sąrašą.
Pastaruoju metu Klaipėdoje panašių vagysčių nebūta, todėl galima spėti, kad šis nusikaltimas bus greitai išaiškintas.
Kartu ši istorija gali būti pamoka kitiems namuose laikantiems grynuosius pinigus. Atsargumas ir apdairumas, kad ir kur žmogus būtų, gali apsaugoti nuo nemalonių netikėtumų.
