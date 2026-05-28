„Čekiukų“ bylose nutraukti tyrimai Pagėgių ir Palangos politikams

Kaip ketvirtadienį pranešė Klaipėdos apygardos prokuratūra, Pagėgių savivaldybės tarybos narės Gražinos Jankauskienės tyrimas nutrauktas politikei susitaikius su administracijos atstovu ir atlyginus padarytą žalą.
G. Jankauskienei buvo pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi bei dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Tyrimo duomenimis, ji pateikė neteisingas tarybos narės išmokų avanso apyskaitas dėl mobiliosios įrangos, mobiliojo ryšio ir degalų išlaidų, taip savivaldybei padarydama 700 eurų žalą.
Tuo metu Klaipėdos apygardos prokuratūra taip pat nutraukė ikiteisminius tyrimus dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Dainiaus Želvio ir buvusio tarybos nario Sauliaus Simės.
Anot prokuratūros, D. Želvys buvo įtariamas tuo, kad 2019–2023 metais, kaip įtariama, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teikė tikrovės neatitinkančias išlaidų ataskaitas dėl degalų išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla. Skaičiuojama, kad savivaldybei galėjo būti padaryta daugiau nei 1,4 tūkst. eurų žala.
Tuo metu S. Simė 2019–2021 metais, įtariama, pateikė tikrovės neatitinkančias tarybos nario išmokų ataskaitas dėl degalų išlaidų ir taip savivaldybei padarė daugiau nei 500 eurų žalą.
Prokuratūros teigimu, įvertinus tyrimų metu surinktų duomenų visumą, nebuvo surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįsti įtariamųjų kaltę.
Dar vienoje byloje Klaipėdos apylinkės teismas patvirtino prokuratūros sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą Tauragės rajono savivaldybės tarybos narę Ritą Grigalienę.
Tyrimo duomenimis, 2019–2022 metais ji pateikė tikrovės neatitinkančias tarybos narės veiklos išlaidų apyskaitas dėl degalų išlaidų ir tokiu būdu, kaip įtariama, apgaule įgijo daugiau nei 3,2 tūkst. eurų.
Kaip nurodo prokuratūra, politikė visiškai pripažino kaltę, nuoširdžiai gailėjosi bei atlygino žalą. Teismas jai nustatė vienų metų laidavimo terminą bei skyrė 2,6 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
(be temos)