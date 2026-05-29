Daugiabutyje siautėjo neblaivus vyras – moteriai grasino pistoletu

Pasak pareigūnų, ginklu „Blow magnum F92“ 1954 metais gimęs vyras 1969-ųjų gimimo moteriai grasino ketvirtadienio vakarą, apie 16.45 val., Zauerveino gatvėje esančiame daugiabutyje.
Jam nustatytas 1,93 prom. neblaivumas, vyras uždarytas į areštinę.
Dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu bei grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tas, kas neturėdamas leidimo nešiojo, gabeno, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. Be to, asmeniui, grasinusiam nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamų įrodymų manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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