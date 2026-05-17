Dėl triukšmautojų – bemiegės naktys

Apie triukšmautojus klaipėdiečiai skundėsi ne vienoje grupėje.
Viena moteris kreipėsi į kaimynus, klausdama, ar kas nors kenčia nuo triukšmadario, gyvenančio Naujakiemio gatvės 9-ajame daugiabučiame name.
Pasak moters, vyriškis muziką leidžia anksti ryte – apie 6–7 valandą, tą jis mėgsta daryti ir savaitgaliais, ne tik darbo dienomis.
Jau esą ne kartą buvo kviesta ir policija, tačiau situacija nepasikeitė. Vyras buvo įspėtas dėl savo elgesio, bet pareigūnams išvažiavus muzika ir toliau grodavo.
„Policija kviesta 6 val. ryte, bet vėl pravestas tik prevencinis pokalbis. Tad ieškome kaimynų parašams ir kolektyviniam skundui, nes tikrai gyventi su tokiu kaimynu tampa nebepakeliama, o policija kviesta jau daug kartų, jie mato situaciją, bet tikrai nė vieną kartą nepagelbėjo. Tas butas jau metų metus terorizuoja visą namą su savo muzika“, – istorija pasidalijo moteris.
Manoma, kad gyventojai turėtų rinkti ir įrodymus – fiksuoti triukšmo laiką, vaizdo ar garso įrašus bei teikti oficialius skundus ne tik namo administratoriui, bet ir policijai, Klaipėdos savivaldybei.
Klaipėdiečiai neseniai skundėsi ir dėl triukšmo Debreceno g. 60. Čia muzika girdima po vidurnakčio. Manoma, kad ją leidžia jaunimas, kurie neblaivūs triukšmauja ne tik bute, bet ir lauke.
„Norisi gražiai paprašyti, kad būtų tyliau, žmonės tokią valandą miega. Pagarbos“, – prašė klaipėdietis.
Nors siūlyta pasikalbėti su kaimynais, tikimasi, kad pirmiausia užteks prašymo socialiniame tinkle.
Pareigūnai įspėja, kad pagal Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį – Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas – užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų, o pakartotinas nusižengimas – nuo 280 iki 600 eurų.
Savivaldybių tarybų patvirtintų Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų, o nusižengus pakartotinai – nuo 300 iki 600 eurų.
Anot pareigūnų, triukšmas pagal paros laiką skirstomas į dienos – nuo 7 val. iki 19 val., vakaro – nuo 19 val. iki 22 val. (negalima triukšmauti), nakties – nuo 22 val. iki 7 val. (ramybės metas, kai draudžiama triukšmauti, vykdyti remonto ar statybos darbus)
