 Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis

Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis (Atnaujinta)

Nukentėjo vienas karys
2026-06-03 10:50
Dominykas Biržietis (BNS)

Klaipėdos rajone trečiadienio rytą nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi kariuomenės visureigis, kuriuo važiavo penki kariai, vienas jų nukentėjo.

<span>Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis</span>
Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis / „Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

Tai BNS patvirtino Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.

Lietuvos kariuomenė BNS informavo, jog incidento metu nukentėjusiam kariui nustatytas lengvas kojos sumušimas, po apžiūros jis išleistas iš gydymo įstaigos.

„Pirminiais duomenimis jokia infrastruktūra nekliudyta“, – teigia kariuomenė.

Uostamiesčio policija pranešimą apie šį įvykį A13 kelyje, Klaipėdos rajone, registravo 9.12 valandą.

Kiek anksčiau Lietuvos kariuomenės atstovas Gintautas Ciunis BNS nurodė, kad nuo kelio nuvažiavo JLTV šarvuotas visureigis.

„Kol kas nėra informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą“, – nurodė kariuomenės atstovas.

Incidento aplinkybes aiškinasi Karo policija.

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Gavaumalku
gerei kad nebuvo medzio kokio butu nunese
0
0
stažas
Sunkvežimio kategoriją ankščiau ne veltui galėjai laikyti tik turint ne mažiau dviejų metų vairavimo stažą
1
-1
Antanas.
Šarvuočio masės centras gana aukštai, tai ir jo pastovumas -menkas.
1
0
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