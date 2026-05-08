Gatvėje vyras spardė savo moterį

Policijai apie Turgaus gatvėje mušamą moterį pranešta 22.40 val.
Pasak pranešėjo, vyras spardė ant žemės gulinčią moterį.
Šiurpiai skambantis pranešimas pasirodė esantis tiesa.
64 metų smarkiai įkaušęs žmogus negailėjo jėgos smurtui prieš vos trejais metais jaunesnę savo gyvenimo draugę.
Pareigūnai čia turėjo darbo – reikėjo kviesti medikus, suteikti pagalbą nukentėjusiajai ir aiškintis su sulaikytu vyru.
Alkoholio matuoklis parodė, kad jis buvo išgėręs labai daug alkoholio, prietaiso ekranėlyje nušvito 3,13 prom. rodantys skaičiai.
Ar blaivi buvo nukentėjusioji, nepranešama, ko gero, pareigūnai neturėjo galimybės jai duoti papūsti į alkotesterį, nes greitosios medicinos pagalbos ekipažas ėmėsi teikti jai pagalbą.
Įtariamas smurtu vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
Rajono policijos komisariato pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje.
Pasak šio komisariato vadovo Ramūno Stasiulio, kasmet jo vadovaujami pareigūnai pradeda daugiau nei 100 tokių tyrimų, ne ką mažiau konfliktų baigiasi smurtautojui įteikiant orderį, draudžiantį 15 parų gyventi namuose.
Naujausi komentarai