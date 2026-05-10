 Girta BMW vairuotoja kliudė bortelį ir pasišalino: pareigūnai netruko ją sučiupti

2026-05-10 12:27 diena.lt inf.

Ankstų šeštadienio rytą Klaipėdoje prie vairo pričiupta neblaivi vairuotoja.

Kaip skelbė policija, H. Manto gatvėje automobilis BMW buvo sustabdytas apie 6.40 val. Įtariama, kad BMW keletą minučių prieš sustabdymą, apie 6.37 val., Kretingos gatvėje, Šiaurės prospekte kliudė kelio bortelį ir pasišalino. 

Automobilio vairuotojai nustatytas 1,84 prom. neblaivumas. 

Moteriai įteiktas šaukimas į apklausą.

Tuo tarpu tą pačią dieną Plungėje neblaivus vyras vairavo keturratį.

Policijos duomenimis, apie 13.54 val. Telšių gatvėje 1959 metais gimusiam vyrui, vairavusiam keturratį „Segway“, nustatytas 1,92 prom. neblaivumas. Taip pat nustatyta, kad vyras neturi teisės vairuoti transporto priemonės. 

Vyrui įteiktas šaukimas į apklausą.

