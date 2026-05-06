Grobis – lyg ant lėkštutės

Užfiksavo registratorius
Per porą šios savaitės dienų pranešta apie ne mažiau nei šešias vagystes. Jau dabar aišku, kad kai kurios jų bus nesunkiai išaiškintos, o kitos bus tiriamos ilgiau.
Antradienį į miesto policijos komisariatą kreipėsi vienos įmonės atstovai ir pranešė, kad pirmadienį paryčiais iš įmonei priklausančio automobilio buvo pavogtas katalizatorius.
Pasirodo, tikslus nusikaltimo laikas – 4.33 val. – žinomas todėl, kad vagį užfiksavo automobilyje sumontuotas vaizdo registratorius.
Pirmadienį įmonės vadovai bandė patys išsiaiškinti, kas yra šis nusikaltėlis, tačiau netrukus suprato, kad čia reikia policijos pareigūnų įgūdžių, ir kreipėsi į komisariatą.
Įmonei padaryta žala siekia tūkstantį eurų, nusikaltimas įvykdytas buvusioje prekybos bazės teritorijoje, kur neretai įvykdomi nusikaltimai.
Kai kurie jų pareigūnams kelia abejonių ar net nuostabos, kodėl čia įsikūrusių įmonių vadovai nesistengia apsaugoti turto ar net grynuosius pinigus palieka menkai apsaugotose patalpose.
Jaunuoliai panoro iššūkio
Tikėtina, kad vieną drastišką Klaipėdoje įvykdytą nusikaltimą pareigūnai visiškai netrukus išaiškins ir praneš apie sulaikytus įtariamuosius.
Ketvirtadienį prieš vidurnaktį Herkaus Manto gatvėje netoli buvusio kino teatro gyvenantis žmogus išgirdo iš lauko atsklidusį dūžtančių stiklų garsą.
Jo pamatytas vaizdas pro langą tarsi paaiškino, kas atsitiko. Pasirodo, du jauni vaikinai sugalvojo įvykdyti momentinę vagystę. Vienas jų išdaužė stiklines parduotuvės duris ir nuskubėjo į vidų. Kitas liko stebėti situacijos lauke.
Visa tai matęs žmogus paskambino pagalbos telefonu, tačiau atskubėję policininkai vagių neberado.
Parduotuvėje jaunuolis įsibrovė į išmaniaisiais telefonais prekiaujančios parduotuvės patalpas ir pagrobė kelis telefonus. Pareigūnai įvykio vietoje rado sudaužytos vitrinos stiklus ir ant grindų išmėtytus telefonus.
Liudininko pasakojimas ir vaizdo kamerų įrašas padėjo policininkams atpažinti įtariamuosius.
Tik įmonės savininkai neskuba pranešti pareigūnams, kokią žalą patyrė ir kiek tiksliai dingo telefonų.
Čiupo loterijos bilietus
Panašiai vagys gvelbia pinigus Palangoje J. Basanavičiaus gatvėje iš žaidimų aparatų. Taip pirmadienį policijai pranešta, kad iš keturių aparatų išlaužus spynas pavogta apie 300 eurų. Kada tiksliai įvykdytos šios vagystės, kol kas nežinia.
Užtat Plungės rajono policijos komisariato pareigūnai jau apklausė vyrą, kuris antradienį vakare vienoje A. Vaišvilos gatvės parduotuvėje pagrobė 18 momentinės loterijos bilietų, įvertintų 165 eurais.
Galima būtų stebėtis jo naivumu, juk pavogtų bilietų laimėjimai būtų anuliuoti. Jo veiksmų beprasmiškumą paaiškina faktas, kad 39 metų vyras buvo girtas.
Jis buvo sulaikytas, jam įteikti įtarimai dėl vagystės, baudžiamasis kodeksas už šį nusikaltimą numato laisvės atėmimo bausmę iki ketverių metų.
Pinigus laikė ekskavatoriuje
Policininkai kartais nustemba, kokie naivūs ir neatsakingi būna žmonės, kurie tikisi, kad laisvai prieinamas jų turtas išliks saugus. Taip pirmadienį Vėžaičiuose 39 metų moteris prarado savo automobilį „Citroen“.
Pasirodo, prie daugiabučio automobilių stovėjimo aikštelėje savo mašiną moteris paliko su rakteliais spynelėje.
Pareiškimą policijai parašiusi nukentėjusioji nurodė, kad jai padaryta žala siekia tūkstantį eurų.
Savaitės pradžioje vagystės tyrimą pradėjo ir Kretingos rajono policininkai. Mat Tolių kaimo gyventojas pranešė, kad kažkuriuo metu tarp balandžio 29-osios ir gegužės 4-osios iš jo namų buvo pavogta 130 eurų, o iš jam priklausančio ekskavatoriaus dingo 1,5 tūkst. eurų.
Pareigūnams teks ne tik ieškoti vagies, bet ir išsiaiškinti, ar pranešėjas šiuos pinigus tikrai turėjo.
