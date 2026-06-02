Incidentas Palangoje: atsivėrusioje įgriuvoje įstrigo sunkvežimis

Nemažoje įgriuvoje įstrigo visa priekinė sunkvežimio dalis. Per incidentą žmonės nenukentėjo. Portalui lrt.lt Palangos komunalinio ūkio direktorius Gediminas Valinevičius teigė, kad beliko incidento vietą sutvarkyti.
„Galėjo gruntą kažkur praplauti, mūsų regione tokių įgriuvų pasitaiko. Bet kad taip prie savivaldybės kažkur būtų, tai pirmą kartą taip įvyko. <...> Tiesiog važiuodamas laistymo automobilis užvažiavo ant tos vietos ir įsmuko ratas. Bet jį greitai ištraukė, dabar belieka likviduoti šią vietą, viską sutvarkyti“, – lrt.lt portalui pasakojo G. Valinevičius.
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