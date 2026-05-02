Išviliojo kosminę sumą: šįkart nukentėjusysis su sukčiais susisiekė pats

Policijos departamento duomenimis, penktadienį, 11.27 val., į pareigūnus kreipėsi vyras, gimęs 1963 m., kuris pareiškė, kad nuo 2024 m. spalio mėnesio iki 2026 m. balandžio 27 d., norėdamas investuoti pinigus, susisiekė su nepažįstamais asmenimis, kurie bendravo rusų kalba.
Pastarieji, anot vyro, prisistatė Vokietijos investavimo bendrovės VEXX darbuotojais ir teisės departamento CySEC pareigūnais. Jie apgaulės būdu iš vyro išviliojo 120 tūkst. eurų.
Apie galimą sukčiavimo atvejį pranešta ir Pasvalio rajone.
Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, ketvirtadienį, apie 21.18 val., Pasvalio rajone vyras, gimęs 1966 m., pranešė, kad telefonu paskambinęs nepažįstamas asmuo apgaulės būdu pasisavino jo pinigus.
Turtinė žala – 3 tūkst. 480 eurai.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
