Jaunas vyras kaltinamas dėl internete vykdyto sukčiavimo: padaryta daugiau nei 200 nusikaltimų

Generalinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad ši byla atskirta iš anksčiau teismui perduotos didelės apimties baudžiamosios bylos, kurioje keliems asmenims, veikusiems bendrininkų grupėje, pateikti kaltinimai dėl sistemingai vykdytos sukčiavimo schemos internete, siejamos su daugiau nei 200 nusikaltimų.
2001 metais gimusiam įtariamajam tyrimas atskirtas, kadangi jis slapstėsi nuo teisėsaugos institucijų ir buvo paskelbta jo paieška. Šių metų vasarį pagal Europos arešto orderį įtariamasis perduotas Lietuvai. Teismo sprendimu jam skirtas suėmimas.
Tyrimo duomenimis, kaltinamasis, veikdamas bendrininkų grupėje su minėtais asmenimis, įtariama, socialiniuose tinkluose ir internetiniuose skelbimų portaluose skelbdavo melagingą informaciją apie neva parduodamas prekes – automobilių dalis, buitinę techniką, statybinius įrankius. Taip pat siūlytos įvairios paslaugos, tarp jų – kreditai ar galimybė supaprastinta tvarka įgyti vairuotojo pažymėjimą. Patikėję tokiais pasiūlymais, žmonės pervesdavo pinigus į nurodytas bankų sąskaitas, tačiau žadėtų prekių ar paslaugų negaudavo.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nusikalstamai veiklai vykdyti naudotasi kitų asmenų vardu atidarytomis bankų sąskaitomis, įskaitant ir užsienio bankuose esančias sąskaitas. Gauti pinigai vėliau būdavo išgryninami arba panaudojami įvairiems pirkimams. Nukentėjusiųjų pervestos sumos svyravo nuo dešimt iki daugiau nei 800 eurų.
Už tokio pobūdžio nusikalstamas veikas Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki šešerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismui.
Teismo prašoma šią bylą sujungti su anksčiau teismui perduota baudžiamąja byla ir jas nagrinėti kartu.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė Liudmila Paulienė, tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai.
