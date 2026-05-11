KET pažeidimai Klaipėdos regiono keliuose: įkliuvo neblaivūs sunkvežimių vairuotojai

Nustatyti septyni neblaivūs vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, nesegėję saugos diržų.
Gegužės 6 d. apie 7.10 val. Klaipėdos r., Derceklių k., sustabdytam 1969 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 1,79 prom. neblaivumas.
Gegužės 8 d. apie 22.34 val. Klaipėdoje, Mokyklos g., sustabdytai 1991 m. gimusiai automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojai nustatytas 0,44 prom., tą pačią dieną apie 16.42 val. Klaipėdos r., Kalotės k., sustabdytai 1986 m. gimusiai automobilio „Volvo“ vairuotojai – 0,47 prom. neblaivumas.
Gegužės 9 d. apie 7.26 val. Klaipėdos r., kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, sustabdytam 1971 m. gimusiam krovininio automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojui nustatytas 0,08 prom., apie 10.07 val. ten pat patikrintam 1979 m. gimusiam krovininio automobilio vairuotojui – 0,26 prom. neblaivumas.
Gegužės 10 d. apie 7.52 val. Klaipėdos r., kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 1990 m. gimusiai automobilio „Mitsubishi“ vairuotojai nustatytas 1,09 prom., apie 13.04 val. toje pačioje vietoje 1972 m. gimusiam krovininio automobilio „Scania“ vairuotojui – 0,28 prom. neblaivumas.
Atsakomybės neišvengs ir trys alkoholio padauginę dviratininkai.
Gegužės 7 d. apie 17.31 val. Skuode, Laisvės g., 1975 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,21 prom., gegužės 8 d. apie 18.24 val. Klaipėdoje, Minijos g., e. paspirtuku važiavusiam 1963 m. gimusiam vyrui – 1,50 prom., o gegužės 9 d. apie 2.05 val. Klaipėdoje, Taikos pr., 2005 m. gimusiam taip pat e. paspirtuku važiavusiam vyrui – 0,78 prom. neblaivumas.
Dar devyni pareigūnų patikrinti automobilių vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat per savaitę užfiksuota, kad 31 vairuotojas neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, net 118 vairuotojų ir septyni keleiviai nesegėjo saugos diržų, neprisegti vežti ir trys vaikai. Dar 23 įvairiomis dviratėmis transporto priemonėmis važiavę asmenys atsakomybės sulauks už šalmų nedėvėjimą.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 709, kitomis priemonėmis – dar devyni leistino greičio viršijimo atvejai.
