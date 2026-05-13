Klaipėdiečių byla – teisme: kaltinimai dėl narkotikų platinimo ir kitų nusikaltimų

Baudžiamojon atsakomybėn iš viso buvo traukiami penki asmenys, dalies jų procesas jau užbaigtas. Byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.
35 metų vyras kaltinamas neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis turint ir neturint tikslo jas platinti bei viešosios tvarkos pažeidimu. 28 metų vyras kaltinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu ir viešosios tvarkos pažeidimu.
27 metų vyras buvo įtariamas neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis. Jam ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas ir užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu.
Taip pat du 26 metų vyrai buvo įtariami disponavimu narkotikais nesiekiant jų platinti, jiems atskirti ikiteisminiai tyrimai buvo nutraukti pagal laidavimą.
Policijos duomenimis, vienas ikiteisminis tyrimas pradėtas 2024-ųjų gegužę, kai uostamiesčio centrinėje dalyje susimušė keli asmenys.
Tų pačių metų birželį pareigūnai Klaipėdoje sulaikė 28 ir 35 metų vyrus, įtariama, sužalojusius 26 ir 27 metų nukentėjusiuosius. Atlikę kratą 35 metų vyro gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado beveik 20 gramų miltelių su kokainu.
Atlikus kratas nukentėjusiųjų gyvenamosiose vietose, pas 27 metų vyriškį buvo rastas pistoletas su šoviniais, pas vieną 26 metų vyrą – apie trylika gramų kokaino ir smulkintuvas, pas kitą – kanapių mišinys ir svarstyklės su smulkintuvu.
Kitas ikiteisminis tyrimas pradėtas 2024-ųjų lapkritį, uostamiesčio pareigūnams gavus duomenų, kad jau minėtas 35-erių klaipėdietis įsigijo didelį kiekį narkotinės medžiagos.
Jam sprukus nuo pareigūnų, rastos bėglio, įtariama, išmestos svarstyklės ir apie 100 gramų miltelių su kokainu. Vėliau Naujakiemio gatvėje sulaikius vyrą, jo gyvenamojoje vietoje rasta alprazolamo bei vakuumavimo aparatas.
Nustačius, kad nusikalstamose veikose dalyvavo tie patys asmenys, minėti du tyrimai sujungti į vieną.
28 ir 35 metų vyrai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę, jiems skirtos kardomosios priemonės.
35-erių niekur nedirbantis klaipėdietis teisėsaugai gerai žinomas – anksčiau teistas už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais ar šaudmenimis, neteisėtą disponavimą dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti.
28-erių vienoje iš mažųjų bendrijų dirbantis klaipėdietis anksčiau nebuvo teistas.
