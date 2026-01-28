 Klaipėdoje – gelbėjimo operacija: pagalbos prireikė tvoroje įstrigusiai stirnai

Klaipėdoje – gelbėjimo operacija: pagalbos prireikė tvoroje įstrigusiai stirnai

2026-01-28 10:48
Daiva Janauskaitė

Klaipėdoje ugniagesiai gelbėtojai skubėjo vaduoti į metalinių virbų tvorą įkliuvusią stirną.

Klaipėdoje – gelbėjimo operacija: pagalbos prireikė tvoroje įstrigusiai stirnai / Klaipėdos PGV nuotr.

Antradienį, kelios minutės po 13 val., uostamiesčio ugniagesiams pranešta, kad mieste, ties Taikos prospekto 52 C, žmonės mato iš tvoros gniaužtų negalinčią išsivaduoti stirną.

Gelbėtojai miško gyvūną rado prie elektros pastotės. Stirnelės kojos įstrigo tarp tvoros virbų.

Teko metalinės tvoros detales nukirpti.

Sušalusią ir išsigandusią stirną gelbėtojai susupo į pledą ir nuvežė į gyvūnų prieglaudą, kur ji turėtų sustiprėti.

Kai galės gyventi savarankiškai, stirna bus išlesta į jai įprastą aplinką.

Šiame straipsnyje:
stirna
gelbėjimo operacija
Klaipėdos ugniagesiai gelbėtojai
Taikos prospektas

