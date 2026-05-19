Klaipėdoje peršauti dviejų namų langai

Pirmadienį, 15.37 val., uostamiesčio Austėjos gatvėje gyvenantis žmogus pranešė pagalbos telefonu, kad į jo namo langą kažkas šovė ir peršovė stiklą.
Tądien namuose buvęs šeimininkas išgirdo neaiškų garsą ir, nuėjęs į kambarį iš kurio sklido garsas, pamatė kiaurai peršautą langą.
Kieme jokio žmogaus jis nepastebėjo, pranešėjas neminėjo ir kad būtų girdėjęs nuvažiuojančios transporto priemonės garsą.
Pareiškime policijai nurodoma preliminari žala – tūkstantis eurų.
Netrukus į įvykio vietą atvyko pareigūnai ir apžiūrėdami namą pastebėjo, kad šauta buvo ir į gretimo namo langą. Apie patirtą nuostolį antrojo namo savininkai dar nepranešė.
Pasak pareigūnų, langai apgadinti nevienodai, bet, panašu, tokiu pat būdu – šaunant šratais šaudančiu ginklu.
Nepatvirtintais duomenimis, į kiekvieną iš šių namų šauta po vieną kartą.
Žmonės šio įvykio metu nenukentėjo.
Policijos specialistai tiria Tauralaukyje prie apšaudytų namų rastus šratus ir tikisi, kad kaimyniniuose namuose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo piktadarį ar piktadarius.
