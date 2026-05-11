Klaipėdoje susidūrė trys automobiliai

Klaipėdos policija patvirtino gavusi pranešimą apie šį eismo įvykį.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, gegužės 11 d. apie 13.04 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Statybininkų prospekte, susidūrė trys automobiliai.
Informacija pateikta pagal pirminius duomenis ir gali būti netiksli.
Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informavo, kad 12.59 val. buvo gautas automatinis „Ecall“ skambutis, jog nutiko eismo įvykis, iš automobilio rūksta dūmai.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, įvykio metu buvo susidūrę trys automobiliai, nukentėjusių ir prispaustų žmonių nebuvo. Ugniagesiai gelbėtojai atjungė vieno automobilio akumuliatorių.
Patraukus automobilius, surinktas išsiliejęs aušinimo skystis, tepalai ir kuras 10 kv. m plote.
