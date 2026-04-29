 Maisto gaminimas vos nesibaigė tragiškai: moteriai prireikė medikų pagalbos

Maisto gaminimas vos nesibaigė tragiškai: moteriai prireikė medikų pagalbos

2026-04-29 14:46 diena.lt inf.

Daugiabučio namo buto virtuvėje kilo gaisras, kai moteris pamiršo ant viryklės gaminamą maistą. Dūmais apsinuodijusiai gyventojai prireikė medikų pagalbos.

<span>Maisto gaminimas vos nesibaigė tragiškai: moteriai prireikė medikų pagalbos</span>
Maisto gaminimas vos nesibaigė tragiškai: moteriai prireikė medikų pagalbos / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, balandžio 28 d., antradienį, 11.02 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Jotvingių gatvėje, dega butas.

Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, iš buto išnešta moteris, kuri, kaip įtariama, apsinuodijo dūmais. Nukentėjusiąją medikai išvežė į gydymo įstaigą detalesnei apžiūrai.

Gaisras kilo virtuvėje nuo prisvilusių maisto produktų.

Gaisro metu apdegė viryklė, skalbimo mašina, palangė bei apie 3 kv. m lubų. Be to, aprūko pirmo aukšto patalpos apie 70 kv. m, o rūsyje apdegė 1 kv. m sienos.

Pastatas – mūrinis, dviejų aukštų, dvišlaičiu stogu, dengtu šiferiu.

Bute dūmų detektoriai nebuvo įrengti.

Ugnis likviduota greitai – 11.13 val.

Šiame straipsnyje:
Jotvingių gatvė
gaisras Klaipėdoje
gaisras virtuvėje
maistas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų