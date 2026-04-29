Maisto gaminimas vos nesibaigė tragiškai: moteriai prireikė medikų pagalbos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, balandžio 28 d., antradienį, 11.02 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Jotvingių gatvėje, dega butas.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, iš buto išnešta moteris, kuri, kaip įtariama, apsinuodijo dūmais. Nukentėjusiąją medikai išvežė į gydymo įstaigą detalesnei apžiūrai.
Gaisras kilo virtuvėje nuo prisvilusių maisto produktų.
Gaisro metu apdegė viryklė, skalbimo mašina, palangė bei apie 3 kv. m lubų. Be to, aprūko pirmo aukšto patalpos apie 70 kv. m, o rūsyje apdegė 1 kv. m sienos.
Pastatas – mūrinis, dviejų aukštų, dvišlaičiu stogu, dengtu šiferiu.
Bute dūmų detektoriai nebuvo įrengti.
Ugnis likviduota greitai – 11.13 val.
