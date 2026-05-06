Narkotikų iš užsienio parsivežusiam vyrui teismas skyrė laisvės atėmimo bausmę

Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai trečiadienį pranešė, kad G. P. Vokietijoje neteisėtai įgijo narkotinių ir psichotropinių medžiagų (kanapių, MDMA, amfetamino), turėdamas tikslą jas platinti. Parsigabenęs jas į Lietuvą, vieną MDMA tabletę perdavė E. C., o likusias medžiagas laikė savo namuose, kur jos buvo rastos per kratą.
G. P. kaltę pripažino ir teisme paaiškino, kad vartodamas alkoholį su E. C. pastebėjo jo suplyšusius batus, todėl iš gailesčio davė jam sportbačius ir atsipalaidavimui – vieną psichotropinės medžiagos tabletę, žinodamas, kad ji yra draudžiama. Taip pat nurodė, kad namuose laikė Vokietijoje įsigytas narkotines ir psichotropines medžiagas savo reikmėms ir jas vartodavo savaitgaliais.
Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad abiejų vyrų kaltė dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų yra visiškai įrodyta.
Teismas nustatė, kad jų atsakomybę lengvina tai, kad jie prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailėjosi. E. C. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažinta tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė būdamas neblaivus, o G. P. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Skirdamas bausmę G. P., teismas įvertino, kad jis tyčinį sunkų nusikaltimą padarė turėdamas neišnykusį teistumą ir nedirbdamas. Vertindamas E. C., teismas nustatė, kad jis baudžiamąjį nusižengimą padarė būdamas neteistas, tačiau ne kartą baustas administracine tvarka, nesumokėjęs paskirtų baudų ir nedirbantis.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.
