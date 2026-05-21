Naujausias apgavystės būdas – sukčiai apsimeta medikais

Šios savaitės pradžioje žmones vėl atakavo apgavikai. Šalies kriminalinių įvykių suvestinė byloja – daugiausiai patikėjusiųjų rusiškai kalbančiais apgavikais – Vilniuje, bet jų buvo ir Klaipėdoje.
88-erių senolei apgavikai paskambino pirmadienį apie 10 val., kalbėjo rusiškai. Skambinęs asmuo pasisakė esąs poliklinikos atstovas ir patikino, kad senolei laikas pasitikrinti sveikatą, apsilankyti gydymo įstaigoje ir atlikti tyrimus.
Tuo metu rusakalbė klaipėdietė suabejojo, ar tikrai jos pirmą kartą gyvenime ieško medikai, ir paskambino savo šeimos gydytojai. Ši patikino senolės neieškojusi, tyrimų atlikti nekvietusi.
Nepaisant to, greitai paskambinęs dar vienas nepažįstamas asmuo prisistatė esąs Policijos departamento darbuotojas.
Pagyvenusi moteris visai sutriko. Pašnekovas su ja bendravo jos gimtąja kalba ir pakreipė pokalbį apie namuose laikomus grynuosius. Jis įtikino, kad kupiūras būtina deklaruoti ir patikrinti. Esą pas pensininkę netrukus ateis kurjeris, paims jos santaupas, perduos pareigūnams patikrinti ir grąžins jai.
Užteko įtikinti moterį galimomis grėsmėmis ir ji pirmą kartą matomam pas ją į namus atėjusiam žmogui atidavė 25 300 eurų.
Tądien panašiai buvo apgauta daugybė mūsų šalyje gyvenančių žmonių. Sukčių grobis tą dieną siekė beveik 90 tūkst. eurų. Visi nukentėjusieji pinigus atidavė nepažįstamiems asmenims.
Gali būti, kad ne visi apgautieji kreipėsi į policiją.
Klaipėdos apskrityje dar trys žmonės buvo apgauti kitais būdais. Vienas nukentėjusysis paspaudė jam atsiųstą nuorodą ir suvedė savo elektroninės bankininkystės duomenis. Taip jis prarado 2 771 eurą.
Kitas tokiu pat būdu pasigedo savo sąskaitoje buvusių 9 763 eurų.
O Kretingos rajone gyvenanti moteris pati internete ieškojo, kas galėtų ją pamokyti pelnytis iš investavimo. „Telegram“ kanalu su ja susisiekęs rusakalbis „mokytojas“ paaiškino, kaip tai daroma, ir net parodė, kad investuotus pinigus realu bet kada atsiimti.
Moteris pasiėmė 100 eurų ir pamanė, kad jos investuoti pinigai saugūs. Tik, kai ji panoro atsiimti 20 tūkst. eurų, pervedimas kažkodėl užstrigo.
Kai suprato, kad buvo apgauta, 42 metų moteris kreipėsi į policiją nurodydama, kad prarado 28 700 eurų.
Naujausi komentarai