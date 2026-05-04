 Neblaiviam „Porsche“ vairuotojui gresia nemalonumai

2026-05-04 09:31
BNS inf.

Palangoje sustabdytam neblaiviam prabangaus automobilio vairuotojui gresia transporto priemonės konfiskavimas. 

Neblaiviam „Porsche" vairuotojui gresia nemalonumai / Asociatyvi unsplash.com nuotr.

Palangoje, Klaipėdos plente, pirmadienio naktį automobilio „Porsche Cayenne“ vairuotojui nustatytas 1,68 promilės neblaivumas. Taip pat nustatyta, kad vyras, gimęs 1987 metais, neturi teisės vairuoti.

Pradėtas tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.

Vairuotojui gresia automobilio konfiskavimas. 

Pirminiais duomenimis, šis „Porsche Cayenne“ pagamintas 2019 metais, jo kaina svyruoja apie 50 tūkst. eurų.

Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienų metų.

