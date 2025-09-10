Nuplikytas berniukas ligoninėje atsidūrė tik po pusės paros: ant žaizdų – maistinė plėvelė

Metų berniukas gydomas Klaipėdos vaikų ligoninės reanimacijoje, būklė sunki. Neva namuose sprogo indas su verdančiu vandeniu ir dalis užtiško ant šalia buvusio vaiko. Berniukas apsiplikė apie 15 procentų kūno.
„Šiuo metu yra infekcinės komplikacijos, sepsis. Jis yra intensyviai gydomas, reikia atstatyti visus parametrus, reikia antibakterinio gydymo, reikia perrišimų. Perrišimai daromi su narkoze, nes tai skausminga, o mažiems vaikams be narkozės neįmanoma“, – pasakojo traumatologijos skyriaus vedėjas Džeraldas Kazys Sivickis.
Vaiko būklė sunki, nes tėvai jį į ligoninę atvežė ne iškart po nelaimės, o nuo jos praėjus kone pusei paros – net vienuolikai valandų.
„Mūsų darbas yra suteikti žmogui pagalbą ir išgydyti. O toliau yra kitos tarnybos – jos tegul rūpinasi, ar tai nelaimingas atsitikimas, ar nepriežiūra, ar kaip kitaip pavadinti“, – teigė D. K. Sivickis.
Medikai nebuvo matę, kad vaikui nudegusios vietos būtų užvyniotos maistine plėvele, ir įspėja, kad taip daryti negalima, nes nudegimai gali tapti dar gilesni.
Kartais tėvai nudegimus ir kitaip gydo – tarkime, tepa sviestą ar aliejų. Nors dauguma žino, ką reikia daryti.
„Reikia po nedidele šalto vandens srovele šaldyti“, – sakė moteris.
„Pirmoji pagalba yra po šaltu vandeniu ir negalima iškart nuimti rūbų. Su visais rūbais reikia kišti po šaltu vandeniu“, – aiškino kita.
Moterims antrina ir medikai.
„Pirmiausia pagalba yra vėsus šaltas vanduo, reikia atvėsinti ir kreiptis į gydymo įstaigą, nes nudegimai skysčiais ypač liečia mažus vaikus. Dažniausiai nudega vaikai, kurie pradeda vaikščioti – nuo 8 mėnesių iki 1,5 metų. Tas amžius yra pikas vaikučių, kurie nudega karštais skysčiais“, – tikino traumatologijos skyriaus vedėjas.
Policija tiria, ar tai nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo. Nelaimės aplinkybes aiškinasi ir vaiko teisių sergėtojai bei įspėja tėvus.
„Arbatinukai prieinami vaikams, kuriuos gali patempti už laido, arba kavos puodeliai padėti ant staltiesių, kurias lengvai galima nutraukti nuo stalo, arba karštos arbatos ar kavos puodeliai padėti ant žemų paviršių, prieinami vaikui – kelia pavojų. Žinodami savo vaiką, savo gyvenamą aplinką, tikrai turėtume įvertinti kylančias rizikas“, – kalbėjo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė.
Medikai sako, kad vaikai nusipliko gana dažnai, ir tokių nelaimių atsitinka ištisus metus.
