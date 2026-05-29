Paaugliai išgąsdino mažametę: atėmė kuprinę, apspjovė bei spyrė į pilvą

Moteris pasakojo, kad incidentas įvyko netoli Ąžuolyno giraitės parko, esančio tarp Kauno ir Paryžiaus Komunos gatvių, arčiau krepšinio aikštelės.
Manoma, kad mergaitę išgąsdino 12–14 metų paaugliai. Anot mamos, mergaitė labai išsigando, tačiau rimtų sužalojimų nepatyrė.
„Ją apspito trise, atėmė kepurę, erzino, apspjovė, spyrė į pilvą, liepė užsimerkti ir išsižioti. Vaikas nepasimetė, ištrūko ir bėgo namo šaukdamas, kad mama tuoj iškvies policiją. Išėjau, bet jie paspirtukais paspruko. Visi buvo apsirengę juodai, vieno viršutinė drabužių dalis buvo su kažkuo raudonu, kito berniuko džemperio nugaroje buvo violetinis piešinys ar kažkas panašaus. Čia vietinė fauna. Bus išgaudyti po vieną, neprisislapstys, tuo labiau kad buvo be šalmų ir dukra tikrai žino, kaip jie atrodo“, – neabejojo mergaitės mama.
Ji taip pat nurodė, kad į policiją dėl šio įvykio nesikreipė.
Tačiau ruošiasi pati pasikalbėti su vaikais ir jų tėvais. Tikimasi, kad po to panašių incidentų kieme nebebus ir daugiau nenukentės nė vienas vaikas.
Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos duomenimis, 2026 m. nuo sausio 1 d. iki gegužės 27 d. Klaipėdos mieste iš viso registruota 15 eismo įvykių, kuriuose dalyvavo dviračių ar el. paspirtukų vairuotojai. Iš jų šeši, kuriuose dalyvavo el. paspirtukų, ir devyni, kuriuose dalyvavo dviračių vairuotojai.
Iki šiol nebuvo nustatyta, kad būtent paspirtukininkai būtų susiję su tam tikrais vandalizmo atvejais. Taip yra veikiausiai dėl to, kad ne visi nukentėję asmenys kreipiasi į pareigūnus.
(be temos)