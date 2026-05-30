Pajūryje žuvo į medį įsirėžęs dviratininkas

Policijos teigimu, apie gegužės 30 d. 13.28 val. kelyje Nida – Smiltynė ties 24-uoju kilometru dviračiu važiavęs 1983 metais gimęs vyras nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį.
Vyras per eismo įvykį žuvo.
Kaip skelbia portalas „Delfi.lt“, daugiau detalių apie įvykį pateikė su portalu susisiekęs dviratininką gaivinęs vyras.
„Greitoji atvyko po pusvalandžio ir kelių skambučių“ – piktinosi „Delfi.lt“ skaitytojas, pridūręs, kad iš viso į nelaimę patekusį dviratininką gaivino aštuoni žmonės.
Pasak jo, medikų brigada į Neringą vyko iš Klaipėdos. Esą paskambimus telefonu 113, buvo gauta išsami informacija apie gaivinimą, bet skambinant pagalbos telefonu 112 ir klausiant, kada atvyks greitoji, dispečerė padėdavo ragelį.
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