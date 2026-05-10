 Palangos plente sudegintas vogtas mikroautobusas

2026-05-10 13:25
Asta Dykovienė

Sekmadienį paryčiui Palangos plente, ties Žaliuoju slėniu, sudegė mikroautobusas. Neoficialiais duomenimis, transporto priemonė galėjo būti pavogta ir vėliau padegta. Atvykus ugniagesiams, mašina degė atvira liepsna, žmonių nei automobilyje, nei šalia jo nebuvo.

Palangos plente sudegintas vogtas mikroautobusas / Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ vaizdo įrašo stop kadrai

Sekmadienį, apie 6 valandą ryto, į Palangos plentą skubėjo ugniagesių ekipažas. Buvo gautas pranešimas, jog dega automobilis.

Policijos atstovai patvirtino, kad Aukštkiemių kaime, ties Žaliuoju slėniu, Palangos plente, A13 kelyje, degė autobusiukas „Mercedes-Benz Sprinter“, dėl įvykio buvo uždaryta viena eismo juosta.

Pirminiais duomenimis, mikroautobusas stovėjo kelkraštyje, žmonių nei jame, nei šalia jo nebuvo.

Atvykus ugniagesiams transporto priemonė degė atvira liepsna, pasak Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovo, sudegė visos degios mašinos dalys.

Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ vaizdo įrašas

Portalo žiniomis, mikroautobusas, tikėtina, buvo pavogtas ir padegtas. Nepatvirtintais duomenimis, policijoje bus atliekamas tyrimas ir dėl vagystės.

