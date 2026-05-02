 Paros įvykiai uostamiestyje: smurtas, girti vairuotojai ir sugadintas automobilis

2026-05-02 11:03
Klaudija Audickaitė

Praėjusią parą netrūko incidentų – fiksuotas smurto atvejis, keli neblaivūs vairuotojai bei apgadintas prabangus automobilis.

Gegužės 1 d. apie 13.40 val. Palangoje, Sodų gatvėje, namuose, neblaivus (3,19 prom.) 1974 m. gimęs vyras sužalojo 1980 m. gimusią moterį. Nukentėjusioji po medikų apžiūros gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Tą pačią dieną, apie 16.40 val., Klaipėdoje, Minijos gatvėje, automobilių aikštelėje sustabdytam vilkiko „Scania“ vairuotojui, gimusiam 1974 m., nustatytas 2,21 promilės neblaivumas. Vyras taip pat sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Dar vienas neblaivaus vairavimo atvejis užfiksuotas gegužės 1-osios vakarą Plungės rajone, Prūsalių kaime. Apie 18.56 val. 2007 m. gimusiam traktoriaus vairuotojui nustatytas 1,65 promilės neblaivumas. Vyrui įteiktas šaukimas.

Gegužės 2 d. Klaipėdos miesto policijos komisariate gautas pranešimas apie Naikupės gatvėje apgadintą įmonei priklausantį automobilį „Jaguar“. Padaryta žala siekia apie 3,7 tūkst. eurų. Dėl įvykio sulaikytas 1980 m. gimęs įtariamasis. Pradėtas tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

