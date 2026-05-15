Pirmą nakties – it vidurdienį

Šįkart dėmesio centre atsidūrė pasikartojantis triukšmas Debreceno gatvėje.
Vienas klaipėdietis socialiniuose tinkluose pasidalijo prašymu gerbti aplinkinių poilsį.
„Debreceno g. 60 daugiabučio gyventojai, gal būtų galima tyliau su muzika ir triukšmais virš 25 buto? Vis dėlto pirma nakties nėra dienos metas. Kieme taip pat beveik kasdien girdisi rėkimas, girti jaunuoliai slampinėja. Žmonės tokią valandą miega, tad prašau pagarbos“, – viešai skundėsi gyventojas.
Tokie gyventojų nusiskundimai pasirodo vis dažniau. Atšilus orams dalis žmonių vakarus leidžia lauke, tačiau ne visi paiso elementarios ramybės ir kaimynystės taisyklių.
Gyventojai tikina, kad triukšmavimai po vidurnakčio tampa ne pavieniais atvejais, o kone kasdienybe, ir viliasi, kad pagarba vienų kitiems pagaliau taps svarbesnė už triukšmingus naktinius pasisėdėjimus.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnį, triukšmavimas vakaro ir nakties metu gali užtraukti pinigines baudas.
Įstatyme numatyta, kad šauksmai, garsus dainavimas, muzikos leidimas ar kitokie ramybę trikdantys garsai gyvenamosiose vietose nuo 22 iki 7 val. ryto yra laikomi pažeidimu, jei trikdo žmonių poilsį ar ramybę.
Už tokį pažeidimą gyventojams gali būti skirta bauda nuo 80 iki 200 eurų, o pakartotinai nusižengus – nuo 200 iki 300 eurų.
Juridinių asmenų vadovams ar atsakingiems asmenims numatytos dar didesnės baudos.
