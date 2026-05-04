Plateliuose liepsnos apėmė ūkinį pastatą

Pirmadienį 10.05 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Žaliojoje gatvėje dega ūkinis pastatas.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Plungės ir Plungės r. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
10.24 val. darbą pradėjo specializuota ugniagesių gelbėtojų grupė, naudojanti kvėpavimo organų apsaugos aparatus.
Ūkinis pastatas – mūrinis, prie jo priblokuota medinė (karkasinė) dalis, perdengimas medinis, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu.
Gaisro metu nudegė ir sukrito viso pastato stogas, išdegė perdengimas, sudegė pastato medinė dalis, liko mūro sienos. Sudegė viduje buvę daiktai: padangos, traktoriukas-vėjapjovė, vandeniu perlieta 3 kubiniai metrai šiaudų. Vanduo buvo vežamas 500 m atstumu iš dirbtinio vandens telkinio.
Ugnis likviduota 11.11 val.
