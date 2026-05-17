Po ginčų teisme – eksperimentas

Penktadienį lauktos teisinių ginčų kalbos neįvyko, teisėjai priėmė netikėtą sprendimą – leido surengti eksperimentą, kurio tikslas įsitikinti, ar liudininkė sakė tiesą.
Ši byla – išskirtinė, į teisiamųjų suolą sėdo Lietuvos pirties ir SPA federacijos vadovas Vladas Jokubauskas. Jam pateikti kaltinimai dėl gyvenamojo namo padegimo ir pasikėsinimo nužudyti. Teisiamajam gresia nuo aštuonerių iki dvidešimties metų nelaisvės arba įkalinimas iki gyvos galvos.
Teismo posėdį jis stebėjo nuotoliu, mat teisėjai leido jam išvykti dėl darbo.
„Klaipėda“ jau rašė, kad 2022 m. lapkričio 2-osios naktį buvo padegtas V. Jokubausko kaimyno namas. Nustatyta, kad šalia jos stovėjęs kemperis buvo apipiltas degalais, liepsnodamas jis sprogo.
Degalai uždegti ir kitoje namo pusėje. Įvykęs sprogimas buvo toks stiprus, kad išgriuvo namo siena, nuo liepsnų atsivėrė anga stoge.
Tuo metu namuose buvo dvi seserys, viena jų buvo vos 15-os.
Vyresnioji mergina pasakojo kelios valandos iki gaisro pro langą kaimynystėje statomame name mačiusi V. Jokubauską. Šis liudijimas yra vienas svarbiausių argumentų kaltinant šį asmenį.
Tiesa, liudijimas, jau pradėjus nagrinėti bylą teisme, buvo patikslintas, jį fiksavo antstolis.
Penktadienį teisme prokuroras Vitalijus Gulenkovas paprašė teismą leisti surengti eksperimentą, kurio metu tikimasi išsiaiškinti, ar mergina galėjo vėlų vakarą atpažinti pro langą matytą žmogų.
V. Jokubauską ginantys advokatai Linas Kiaurakis ir Aidas Venckus bandė prieštarauti, teigdami, kad toks eksperimentas – pavėluotas. Nepaisant to, teisėjų kolegija leido atlikti šį veiksmą ir pateikti jo rezultatus teismui.
Pasibaigus posėdžiui kaltinamojo advokatai prokurorui priminė, kad eksperimentas turės būti atliekamas esant tokioms pat oro sąlygoms – tamsoje, šlapdribai ar lietui lyjant.
Kitas teismo posėdis numatytas rugsėjo viduryje.
