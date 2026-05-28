Policijos pareigūnams įkliuvo vyras, turėjęs pilną talpą įtartino skysčio

Alytaus apskrities policijos duomenimis, 1992 metais gimusio vyro sodybos teritorijoje Pelėšiškių kaime apie 15.40 val. buvo rastas naminių stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo aparatas, 20 litrų šių gėrimų ir apie 400 litrų raugalo.
Kaip nurodė Tauragės apskrities policija, tą pačią dieną Šilutės Melioratorių gatvėje vyras, gimęs 1979 metais, nešėsi penkių litrų talpos plastikinį butelį, pripildytą bespalvio skysčio, turinčio naminės kvapą.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.
Šiems vyrams, kaip nurodo Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 1 dalis, gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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