Policininkui teko panaudoti ginklą prieš agresyvų BMW vairuotoją (Atnaujinta)

2026-05-08 08:54
BNS inf.

Šilalėje, V. Kudirkos gatvėje, ketvirtadienio rytą policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis „BMW 523“, kuris dideliu greičiu nuvažiavo sukeldamas pavojų eismo saugumui. Pareigūnui teko panaudoti tarnybinį ginklą, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Policininkui teko panaudoti ginklą prieš agresyvų BMW vairuotoją / Tauragės apskrities VPK vaizdo įrašo stop kadrai

Persekiojimo metu Šilalės rajone, Balsių kaime, policijos automobiliais užblokavus kelią, persekiojamas BMW, apvažiuodamas kliūtį, sukėlė pavojų iš tarnybinio automobilio išlipusiems policininkams, todėl pareigūnas iš pistoleto iššovė į bėglio automobilį. Po to automobilis nuvažiavo nuo kelio ir sustojo.

Sulaikomas 2000 metais gimęs vyras aktyviais veiksmais priešinosi pareigūnams. 

Įtariamasis uždarytas į areštinę. 

Jam nustatytas 2 promilių girtumas.

Įvykio metu žmonės nenukentėjo. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

