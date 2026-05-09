Pro langą – šokiruojantis vaizdas

Studentė, mačiusi vaizdą, pasakojo, kad panelė net nesistengė slėptis už šalia esančių medžių ir nusprendė viską atlikti visiems gerai matomoje vietoje.
Išsituštinusi ji ramiai atsistojo ir kartu su drauge nuėjo lyg nieko nebūtų įvykę.
Vos už kelių žingsnių – studentų bendrabutis, prekybos centras, kuriuose tikrai būtų galima surasti tualetą.
Be to, liudininkė pastebėjo, kad merginos atvažiavo automobiliu, todėl turėjo galimybę nuvykti gamtinius reikalus atlikti ir kitur.
„Pažiūrėjau per langą, pamačiau tupinčią moterį. Suprantu, kad kartais gali „prispirti“, bet prie pat yra vietų, kur tikrai galėjo nueiti ir paprašyti, kad leistų pasinaudoti tualetu. Keisčiausia tai, kad ji visiškai nesijautė nepatogiai, nors aplinkui buvo ir kitų žmonių“, – teigė liudininkė.
Studentė stebėjosi, juk net šunų išmatas dauguma šeimininkų surenka, kad neterštų miesto, o čia žmogus taip pasielgė ir paliko savo dvokiančią krūvą.
Pasak Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjo Albino Misevičiaus, tokie atvejai nėra vienetiniai, esą panašios informacijos kartais sulaukiama.
„Žmonės kartais pateikia tokių pranešimų ir savivaldybės administracijai, bet jie arba persiunčiami policijai, arba savivaldybės administracijos pareigūnai vykdo patikrinimus, priklausomai, kokios aplinkybės nurodytos pranešime“, – tvirtino A. Misevičius.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsnį, toks elgesys laikomas nedideliu tvarkos pažeidimu.
Už tai gali grėsti bauda nuo 30 iki 140 eurų, o jei pažeidimas pasikartoja – nuo 140 iki 240 eurų.
Nors dažniau tokie pažeidimai siejami su vyrais, šį kartą situacija nustebino – mergina ne tik pasirinko viešą vietą, bet ir nesistengė slėptis ir viską darė kitiems žmonėms matant.
