Puolė ginti pasiklydusį vairuotoją: meskite į mane akmenį, kurie esate tobuli

Toks incidentas fiksuotas Šilutės plente.
Kaip nurodo Administracinių nusižengimų kodekso 420 straipsnis, už įvažiavimą į priešpriešinio eismo juostą vairuotojui gresia bauda nuo 170 iki 230 eurų. Neturintiems teisės vairuoti transporto priemones – nuo 450 iki 600 eurų.
„Facebook“ grupės „Reidai II“ vaizdo įrašas.
Socialinio tinklo komentarų skiltyje vieni internautai stebėjosi tokia situacija, tačiau buvo ir nepuolusių teisti.
Viena moteris mano, kad taip gali atsitikti Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems tautiečiams, grįžusiems į tėvynę.
„Aš jau šešerius metus grįžusi iš JK po ilgo gyvenimo ten, ir vis dar sukdama sankryžoje gerai pagalvoju, ar neišlėksiu prieš eismą. Čia nėra tyčinė klaida ar nesugebėjimas vairuoti. Nepamirškite, kad žmonės grįžta atostogų ar iš emigracijos iš šalių, kuriose eismas priešingas mūsiškiam. Ir taip jau nutinka, tokiu „netyčiukų“. Truputį pakantumo turėkite, žmonės. Meskite į mane akmenį, kurie esate tobuli“, – pasiklydusį vairuotoją gynė moteris.
Naujausi komentarai