 „Regitroje“ moteris išgirdo nemalonią žinią: įsigytas automobilis – vogtas

2026-05-06 14:25
BNS inf.

Marijampolės savivaldybėje esančiame kaime antradienio vakarą rastas, kaip įtariama, vogtas automobilis, tuo metu Klaipėdoje neteisėta automobilio kilmė paaiškėjo mėginant jį registruoti.

„Regitroje“ moteris išgirdo nemalonią žinią: įsigytas automobilis – vogtas / P. Peleckio/BNS nuotr.

Marijampolės apskrities policijos duomenimis, apie 20.15 val. Steiniškių kaime buvo rastas automobilis „Mercedes-Benz Sprinter“, kuris ieškomas Vokietijoje.

Panašus įvykis fiksuotas ir uostamiestyje. Pasak Klaipėdos apskrities policijos, apie 13 val. į uostamiesčio „Regitros“ padalinį atvykusi 1977 metais gimusi moteris norėjo registruoti įsigytą automobilį „Peugeot“, bet paaiškėjo, kad jis taip pat ieškomas užsienyje.

Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.

