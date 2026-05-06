„Regitroje“ moteris išgirdo nemalonią žinią: įsigytas automobilis – vogtas

Marijampolės apskrities policijos duomenimis, apie 20.15 val. Steiniškių kaime buvo rastas automobilis „Mercedes-Benz Sprinter“, kuris ieškomas Vokietijoje.
Panašus įvykis fiksuotas ir uostamiestyje. Pasak Klaipėdos apskrities policijos, apie 13 val. į uostamiesčio „Regitros“ padalinį atvykusi 1977 metais gimusi moteris norėjo registruoti įsigytą automobilį „Peugeot“, bet paaiškėjo, kad jis taip pat ieškomas užsienyje.
Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.
Naujausi komentarai