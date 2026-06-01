Per reidą įkliuvo daugiau nei pusšimtis vairuotojų, nepraleidusių pėsčiųjų

Per savaitę iš viso užfiksuota 518 įvairių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, tarp jų – vienas neblaivus vairuotojas, 70 nepraleidusių pėsčiųjų ir 59 el. mikrojudumo priemonių vairuotojai, kurie važiavo nedėvėdami saugos šalmų.
Praėjusią savaitę nustatytas vienas neblaivus vairuotojas – gegužės 30 d. apie 18.49 val. Klaipėdoje, Bangų g., sustabdytam 1991 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,50 prom. neblaivumas. Dar šeši pareigūnų patikrinti vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės.
Atsakomybės neišvengs ir du alkoholio padauginę dviratininkai.
Gegužės 25 d. apie 16.21 val. Kretingoje, Padvarių k., sustabdytas 1972 m. gimęs dviratininkas. Jam nustatytas 1,47 prom. girtumas. Antrasis dviratininkas įkliuvo gegužės 29 d. apie 14.48 val. Kretingoje, Savanorių g. 1954 m. gimusiam dviračio vairuotojui nustatytas 0,56 prom. neblaivumas.
Taip pat užfiksuota, kad 70 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų, 20 neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, devyniolika vairuotojų ir vienas keleivis nesegėjo saugos diržų. 59 el. mikrojudumo priemonių vairuotojai atsakomybės sulauks, nes važiuodami nedėvėjo saugos šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 305, kitomis priemonėmis – dar 44 leistino greičio viršijimo atvejai.
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