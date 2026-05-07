Šalyje rasti trijų žmonių kūnai

Klaipėdos apskrities policijos duomenimis, apie 21.50 val. Neringoje, Purvynės gatvėje esančiame bute, buvo rastas 1998 metais gimusio vyro kūnas.
Panašiu metu Klaipėdoje, I. Kanto gatvėje esančiame bute, rastas 1990 metais gimusio vyro kūnas be išorinių smurto požymių. Apie šį įvykį rašoma ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento suvestinėje. 21.27 val. gautas pranešimas, kad gyventojams reikia ugniagesių pagalbos atidarant duris. Pranešta, kad laužtuvu išlaužtos durys, į butą įleisti medikai bei policijos pareigūnai.
Kaip pranešė Šiaulių apskrities policija, tą pačią dieną, apie 18 val., Šiaulių Verdulių gatvėje, namuose, rastas 1982 metais gimusios moters kūnas be išorinių sužalojimų.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus šių asmenų mirties priežasčiai nustatyti.
